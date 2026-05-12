Pimpalgaon Joga Canal: पिंपळगाव जोगा कालवा फुटला; लाखो लिटर पाणी वाया, २५ एकर शेतीचे मोठे नुकसान, जुन्नरमध्ये कालवा फुटीचा थरार..

ओतूर: पिंपळगाव जोगा ता.जुन्नर येथील धरणाचा कालवा पिंपळगाव जोगा गावच्या हद्दीतच रात्री फुटला असून लाखो लिटर पाणी तर वाया गेलेच आहे.मात्र या कालवा फुटीच्या पाण्याने अंदाजे २५ एकर शेतीचे नुकसान होऊन शेतकऱ्यांचे ही मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .मंगळवारी पहाटे तीन वाजे दरम्यान पिंपळगाव जोगा धरणाचा कालव्याला भगडाड पडून फुटला. ज्या भागात कालवा फुटला आहे तेथील पुढे शेत असलेले सुनिल निमसे,संतोष निमसे,पंकज हांडे,शेखर हांडे, शंकर हांडे त्यांचे इतर भाऊ, विश्वास हांडे व त्यांचे इतर भाऊ असे पंचवीस एकरमधील शेती पिकांचे नुकसान झाले असून त्यातील निमसे व इतर शेतकऱ्यांच्या शेतातील पाच एकर शेता मधील पुर्ण माती वाहून गेली आहे..तसेच शेतकऱ्याची काढायला आलेली पिके पाण्याच्या लोढ्याने पुर्ण भुईसपाट झाली आहे.तसेच बाजूच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे व पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.पिंपळगाव जोगा धरणावर शेतकऱ्यानी स्वतः जाऊन कालव्याचे पाणी केले बंद..सदर कालवा मोठ्या प्रमाणात फुटला असल्याने कालव्याची दुरुस्ती काळ कालव्याच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याल्या नागरीकांसाठी अडचणीचा ठरणार असून त्यांना ऐन उन्हाळ्यात पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...\rपिंपळगाव जोगा कालवा फुटल्याने परीसरातील शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून पाटबंधारे विभागाने त्वरित नुकसान भरपाई जाहीर करावी अशी मागणी नवनाथ सुकाळे व पंकज हांडे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.