Pimpalgaon Joge Dam: धरण ९६ टक्के भरताच मेमाणे वस्तीत पाणी शिरले! २० कुटुंबांसह १०० ते १२५ नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर

ओतूर : पिंपळगाव जोगे (ता. जुन्नर) धरणातील पाणीसाठा ९६ टक्क्यांवर पोहोचला असून, पाऊसही सुरू असलेल्या सांगनोरे परिसरातील २० कुटुंबांच्या मेमाणे वस्तीमधील काही घरांमध्ये धरणाचे पाणी शिरल्याने नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. या वस्तीत अंदाजे १०० ते १२५ नागरिकांसह मोठ्या प्रमाणावर जनावरे आहेत. पाण्याची पातळी वाढत असल्याने रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .पिंपळगाव जोगे धरणाच्या पाणीसाठ्यामुळे सांगनोरे परिसरातील अंदाजे २५० एकर जमीन संपादित न करताच पाण्याखाली जात असल्याचा गंभीर आरोप बाधित शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. धरणाच्या निर्मितीपासून या जमिनीचा प्रश्न प्रलंबित असून, पाणीसाठा वाढला की या क्षेत्रातील शेतजमीन आणि वस्त्यांना त्याचा फटका बसत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे..यापूर्वी पिंपळगाव जोगा धरणातील पाणीसाठा ९२ टक्क्यांवर पोहोचला की पाण्याचा विसर्ग सुरू केला जात होता. मात्र, यंदा धरणातील पाणीसाठा ९६ टक्क्यांवर गेल्यानंतर मेमाणे वस्तीमध्ये धरणाचे पाणी घुसल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे. घरांच्या परिसरात पाणी साचल्याने नागरिकांना आपले संसारोपयोगी साहित्य, शेतीची साधने आणि जनावरे तात्पुरते बाजूला केले असले तरी नागरिक येथून दुसरीकडे जायला तयार नाहीत..धरणाचा पाणीसाठा वाढत असताना संपादन न झालेल्या जमिनीवर पाणी साठत असल्याने शासनाच्या जलसंपदा व महसूल विभागाने या संपूर्ण प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. तर, गुरूवारी पाऊस सुरू असल्याने धरणातील पाणीसाठा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मेमाणे वस्तीतील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. घरांमध्ये पाणी शिरल्याने नागरिकांना स्थलांतराची वेळ येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने वस्तीत पाहणी करून नागरिक व जनावरांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे..शासनाने सांगनोरे व परिसरातील उर्वरित २५० एकर जमीन तातडीने संपादित करण्यासाठी बाधित शेतकऱ्यांना आजच्या बाजारभावाच्या कमीत कमी पाच पट मोबदला द्यावा. तसेच, धरणाच्या पाण्यामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे योग्य पुनर्वसन करावे, अशी मागणी मेमाणे वस्तीवरील बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.सुमारे २६ वर्षांपूर्वी पिंपळगाव जोगे धरणाचा सर्व्हे करण्यात आला. मात्र, हा सर्व्हे चुकीचा झाला असून, सांगनोरे व परिसरातील सुमारे २५० एकर जमीन संपादित केलेली नाही. असे असताना धरणातील पाणीसाठा वाढल्यानंतर या जमिनीमध्ये पाणी साठत आहे. धरण अस्तित्वात आल्यापासून संबंधित परिस्थितीमुळे धरण कधीही शंभर टक्के भरू दिले नाही. संपादन न झालेल्या जमिनीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याने दरवर्षी पावसाळ्यात बाधित शेतकरी आणि रहिवाशांना पाण्याच्या संकटाला सामोरे जावे लागते. घरांध्ये पाणी शिरते.- अंकुश आमले, माजी जिल्हा परिषद सदस्य .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.