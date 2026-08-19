Pimpalwandi News : पिंपळवंडी ग्रामस्थांचा पोलीस अधीक्षक गिल यांच्याकडे संतप्त सवाल; पिंपळवंडी येथील पोलीस आऊट पोस्ट दहा वर्षापासून बंद

नारायणगाव - आळेफाटा पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत येत असलेल्या पिंपळवंडी आऊट पोस्टला मागील आठ ते दहा वर्षापासून कुलूप आहे. पिंपळवंडी गाव मोठे आहे. येथे अवैध दारू विक्री सुरू आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असा संतप्त प्रश्न उपस्थित करून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून खून करणाऱ्या आरोपीला कठोर शिक्षा करा. नसापूरच्या घटनेप्रमाणे आरोपीचा खटला फास्ट ट्रॅक वर चालवा. अशी मागणी पिपळवंडी ग्रामस्थ व या दुर्दैवी घटनेतील अल्पवयीन मुलीच्या नातेवाईकांनी पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांच्याकडे केली..पिंपळवंडी येथील दुर्दैवी घटनेची माहिती घेण्यासाठी मंगळवारी रात्री अकरा वाजता पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी घटनास्थळी भेट दिली. यावेळी पिंपळवंडी ग्रामस्थ व अत्याचारीत अल्पवयीन मुलीच्या नातेवाईकांनी पोलीस अधीक्षक गिल यांना गराडा घातला. घटनेविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित करून निषेध व्यक्त केला. आरोपीला फाशी द्या, नसरापूर अत्याचार घटनेप्रमाणे ही केस फास्टट्रॅक वर चालवा. अशी मागणी केली. यावेळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्यासह आळेफाटा,नारायणगाव,ओतूर,जुन्नर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी व पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते..पोलीस अधीक्षक गिल यांनी नागरिकांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले. ते म्हणाले पिंपळवंडी येथील बंद असलेले आऊट पोस्ट व अवैध व्यवसाय या बाबत जे जबाबदार असतील त्यांच्यावर तातडीने ॲक्शन घेतली जाईल. या दुर्दैवी घटने संदर्भातील संशयित आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. या घटनेचा तातडीने तपास करून पुढील पंधरा दिवसात चार्जशीट पाठवले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.