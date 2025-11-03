Shirur News : नरभक्षक बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या रोहनच्या अंत्यसंस्कारासाठी पालकमंत्री अजित पवारांच्या उपस्थितीची मागणी

संजय बारहातेटाकळी हाजी : पिंपरखेड (ता.शिरूर )येथे रोहन विलास बोंबे (वय १३) या शाळकरी मुलाचा नरभक्षक बिबट्याने केलेला हल्ल्यामध्ये मृत्यू झाला. रविवारी (ता.२) संध्याकाळी सदर घटना घडली. .“या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार व माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या बरोबर चर्चा केली. त्यानुसार बिबट्याला ठार मारण्याचे आदेश वनखात्याने पारित केले आहे. त्यानुसार सोमवारी (ता.३) सकाळी ११ वाजता चार जणांचे शार्प शुटर पथक पिंपरखेड परिसरात दाखल झाले आहे. नरभक्षक बिबट्याची शोध मोहीम सुरु केली आहे.” अशी माहिती जुन्नर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक संतोष खाडे व सहाय्यक उपवनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांनी दिली..Solapur Crime: 'साेलापुरात बंदूक घेऊन आलेले दरोडेखोर दागिने न घेताच पसार'; श्वान पथक जागेवरच घुटमळले, नेमकं काय घडलं...“शार्प शुटर, ट्रँप कॅमरे, ड्रोन कॅमरे व बंदुका आहेत. कुत्रिम बुद्धिमता तंत्रज्ञान (एआय) चा देखील वापर केला जात आहे. पिंपरखेड येथे आठ, जांबूत येथे १४ पिंजरे लावले असून अजूनही पिंजऱ्यांची संख्या वाढवली जाईल.” असे शिरूरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी नीलकंठ गव्हाणे यांनी सांगितले..मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात रविवारी रात्री शवविच्छेदनासाठी रोहनचा मृतदेह दाखल केला आहे. शवविच्छेदन ही झाले आहे. पण उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक व जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी घटनास्थळी येई पर्यंत रूग्णालयातून रोहनचा मृतदेह हलवणार नाही. अशी भूमिका रोहनच्या कुटुंबीयांनी घेतली आहे. त्यामुळे प्रशासनापुढे पेच प्रसंग वाढला आहे..हा पेच प्रसंग कसा सोडवावा. याबाबत प्रशासनातील उच्च पदस्थ अधिकारी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. पण अजून दुपारी सव्वादोन वाजे पर्यंत प्रश्न कायम होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.