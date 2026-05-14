RPI Leader Killed : पुणे हादरलं! आरपीआयच्या बड्या नेत्याची निर्घृण हत्या; पिंपरी-चिंचवडमध्ये तणावाचं वातावरण, मोशीतील 'त्या' हॉटेलमध्ये नेमकं काय घडलं?

पुणे : पिंपरी-चिंचवड परिसरात रात्री धक्कादायक घटना घडली असून आरपीआय (आठवले गट) कामगार आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अनिल मोरे यांची अज्ञात हल्लेखोरांनी धारदार शस्त्राने निर्घृण हत्या (Anil More killed in Pimpri Chinchwad) केली. मोशी येथील 'युवराज रेस्टॉरंट अँड बार'मध्ये काल रात्री सुमारे नऊच्या सुमारास ही घटना घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, अनिल मोरे हे रेस्टॉरंटमध्ये असताना अचानक काही अज्ञात व्यक्तींनी त्यांच्यावर हल्ला चढवला. हल्लेखोरांनी धारदार शस्त्राने वार करत त्यांना गंभीर जखमी केले. या हल्ल्यात मोरे यांचा जागीच मृत्यू झाला. हल्लेखोर घटनास्थळावरून पसार झाले असून पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू आहे..घटनेची माहिती मिळताच पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज जप्त केले असून त्याच्या आधारे आरोपींची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत..दरम्यान, अनिल मोरे यांचा मृतदेह पिंपरी येथील वायसीएम (YCM) रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. या घटनेची माहिती मिळताच आरपीआय कार्यकर्त्यांनी रुग्णालय परिसरात मोठी गर्दी केली. आरोपींना अटक झाल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे..या घटनेमुळे शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आरपीआयच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही रुग्णालयात धाव घेत निषेध व्यक्त केला आहे. प्राथमिक तपासात ही हत्या पूर्ववैमनस्यातून झाल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला असला, तरी नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे.