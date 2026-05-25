Pune: तरुणीला पाहत भररस्त्यात हस्थमैथून, तरुणाचं अश्लील कृत्य कॅमेरात कैद; संतापजनक प्रकाराने पुण्यात खळबळ

पुणे : पिंपरी-चिंचवड शहरात एक संतापजनक प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. एका तरुणाने महिलेसमोर अश्लील कृत्य केले असून या प्रकारचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून या घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवड शहरात सेंट मदर तेरेसा उड्डाणपुलावर ही घटना घडली. २२ मे रोजी सकाळी ७ वाजून ४५ मिनिटांच्या सुमारास एम्पायर इस्टेट बीआरटी बसथांब्यावर एक २४ वर्षीय तरुणी कंपनीच्या बसची वाट पाहत उभी होती. यावेळी आरोपी तरुण जाकीर शेख तिथे आला. त्यानंतर आरोपीने तरुणीला पाहून अश्लील चाळे आणि हावभाव करण्यास सुरुवात केली..Mumbai Goa Highway: 'मुंबई-गोवा'वर कोंडी; मे महिना संपत आला पण कामं अपूर्णच.सकाळी वर्दळीची वेळ असतानाही बसथांब्यावर तरुणाचे अश्लील कृत्य पाहून तरुणीने हा सर्व प्रकार मोबाइलमध्ये कैद केला. त्यानंतर तरुणीने याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पीडित मुलीच्या तक्रारीनंतर पिंपरी पोलिसांनी तक्रार आरोपी तरुणाचा शोध सुरु केला असून तपासात हा तरुण माथेफिरू असल्याचे समोर आले..दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड शहरातील सेंट मदर तेरेसा उड्डाणपुलावर घडलेल्या या प्रकरणातील आरोपीला पिंपरी पोलिसांनी ४८ तासांच्या आत बेड्या ठोकल्या आहेत. पोलिसांनी परिसरातील ६० ते ७० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासून आरोपीला अटक केली आहे. पोलिसांच्या या कामगिरीचे कौतुक केले जात आहे..Mumbai News: गिरणी कामगारांना हक्काचे घरं नाहीचं, सरकारकडून पुन्हा मुंबईतील घरांचे गाजर .शूजच्या रंगावरून आरोपी समोरतरुणीसमोर अश्लील कृत्य केल्यानंतर माथेफिरू तरुणाने स्वतःची ओळख लपवण्यासाठी आपले कपडे बदलले होते. मात्र सीसीटीव्ही फुटेज आणि पोलिसांनी अत्यंत चाणाक्षपणे केलेल्या तपासामुळे आरोपीला वाल्हेकरवाडी येथील चिंचवडेनगर येथून ताब्यात घेतले. झाकीर शेख (वय ४३ वर्षे) असे आरोपीचे नाव असून हा एका मॉलमध्ये बाऊन्सर म्हणून काम करत असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.