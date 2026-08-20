पुणे

बनावट प्रमाणपत्राद्वारे ‘पीएमआरडीए’ची फसवणूक

बनावट प्रमाणपत्राद्वारे ‘पीएमआरडीए’ची फसवणूक
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पिंपरी, ता. २० : रस्ते कामांच्या निविदा मिळविण्यासाठी बनावट कार्यपूर्ण प्रमाणपत्रे सादर केल्याप्रकरणी बांधकाम कंपनीच्या संचालकावर निगडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ऑनलाइन निविदा प्रक्रियेदरम्यान हा फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला.

या प्रकरणी ‘पीएमआरडीए’चे उपअभियंता ज्ञानोबा चौरे (रा. हडपसर) यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार मे. एसपीडी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडचा संचालक शहाजी पांडुरंग देवकर याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘तळेगाव ढमढेरे व सणसवाडी परिसरातील दोन रस्त्यांच्या रुंदीकरण व काँक्रिटीकरणाच्या कामासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्या मिळविण्यासाठी आरोपीने कुळगाव बदलापूर नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या सही-शिक्क्याच्या तीन मूळ प्रमाणपत्रांमधील रकमेत फेरफार केला. ही बनावट प्रमाणपत्रे खरी असल्याचे भासवून ती ऑनलाइन प्रक्रियेत सादर केली.

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