River Accident : नदीपात्रातील कृषीपंप काढताना १८ वर्षीय तरुण पाण्यात वाहून; पिंपरीत एनडीआरएफसह युद्धपातळीवर शोधमोहीम

फुलवडे : पिंपरी ता. आंबेगाव येथे नदीपात्रातील कृषीपंप बाहेर काढण्यासाठी गेलेल्या एका १८ वर्षीय तरुणाचा पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याची दुर्दैवी घटना बुधवारी (ता. २२) सकाळी घडली. दिपक सुरेश खाडे (वय १८) असे बेपत्ता झालेल्या तरुणाचे नाव असून त्याचा शोध घेण्यासाठी युद्धपातळीवर शोधमोहीम सुरू आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दिपक खाडे हा आपला भाऊ विकास सुरेश खाडे याच्यासोबत नदीपात्रातील कृषीपंप बाहेर काढण्यासाठी गेला होता. काही वेळाने विकास आंघोळ करण्यासाठी घरी आला. मात्र बऱ्याच वेळ झाला दिपक घरी न आल्याने तो पुन्हा नदीकाठी गेला असता त्याला दिपकचे कपडे, चपला व मोबाईल नदीकाठी आढळून आले. परंतु दिपक आढळून आला नाही..घटनेची माहिती मिळताच घोडेगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सागर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने तातडीने शोधमोहीम सुरू करण्यात आली..नदीचा प्रवाह वेगवान असल्याने शोधकार्यात अडचणी येत असून स्थानिक पातळीवरील प्रयत्नांसोबतच आपत्कालीन यंत्रणांचीही मदत घेण्यात येत आहे. अधिक प्रभावी शोधकार्यासाठी रेस्क्यू टीम तसेच एनडीआरएफच्या पथकाला पाचारण करण्यात आल्याची माहिती सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सागर पवार यांनी दिली..दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच आंबेगावचे तहसीलदार राहुल सारंग, सचिन वाघ यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली तसेच दिपक खाडे यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांना धीर दिला. या घटनेमुळे पिंपरी परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. आज सकाळी एनडीआरएफची टीम दाखल झाली असून आज दुसऱ्या दिवशीही शोधकार्य सुरू असून अद्याप दिपकचा शोध लागलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.