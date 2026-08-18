PM Modi Baramati Visit : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा बारामती दौरा ! ‘प्रेरणास्थळा’चे करणार उद्घाटन; शरद पवार यांची माहिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या १६ ऑक्टोबर रोजी बारामती दौऱ्यावर येणार असून, त्यांच्या हस्ते तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्या स्मृती आणि मानवतेचा संदेश देणाऱ्या ‘प्रेरणास्थळा’चे उद्घाटन होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी बारामती दौऱ्यात कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना याबाबत माहिती दिली..बारामतीमध्ये उभारण्यात आलेल्या या भव्य डोमला ‘प्रेरणास्थळ’ असे नाव देण्यात आले आहे. भगवान गौतम बुद्ध यांच्या विचारांचा आणि मानवतेचा संदेश सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने हे स्थळ उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे बारामतीच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक वैभवात या प्रेरणास्थळाची महत्त्वपूर्ण भर पडणार असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले..पंतप्रधान १०० टक्के योग्यच, पण दुसऱ्यांनाही आया असतात; १२ वर्षे तुमच्या लोकांनी केलं त्याची माफी कोण मागणार, राज ठाकरेंचा सवाल .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी याबाबत आपले बोलणे झाले असल्याची माहितीही शरद पवार यांनी दिली. १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान पंतप्रधानांच्या उपलब्ध वेळेनुसार उद्घाटनाची तारीख निश्चित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, १६ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान मोदी बारामती दौऱ्यावर येण्याची शक्यता असल्याने या कार्यक्रमाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..भगवान गौतम बुद्धांचा शांतता, समता आणि मानवतेचा संदेश देणारे हे प्रेरणास्थळ नागरिकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरणार असून, बारामतीच्या सांस्कृतिक ओळखीला नवे आयाम मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.. FAQs १. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बारामतीला कधी येणार आहेत? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १६ ऑक्टोबर रोजी बारामती दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे.२. मोदी यांच्या हस्ते कोणत्या स्थळाचे उद्घाटन होणार आहे? मोदी यांच्या हस्ते बारामतीतील ‘प्रेरणास्थळा’चे उद्घाटन होणार आहे.३. प्रेरणास्थळ कोणाला समर्पित आहे? प्रेरणास्थळ तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्या स्मृती आणि विचारांना समर्पित आहे.४. प्रेरणास्थळ उभारण्यामागचा उद्देश काय आहे? भगवान गौतम बुद्ध यांचा शांतता, समता आणि मानवतेचा संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.५. प्रेरणास्थळाच्या उद्घाटनाबाबत माहिती कोणी दिली? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी याबाबत माहिती दिली.६. उद्घाटनाची अंतिम तारीख कधी निश्चित होणार आहे? १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांच्या उपलब्ध वेळेनुसार उद्घाटनाची तारीख निश्चित केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.