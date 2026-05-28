Pune Census: जनगणनेसाठी गेलेल्या महिला कर्मचाऱ्याला पुण्यात शिवीगाळ, मुलाला मारहाण; ⁠कर्मचारी संघटनेचा इशारा

Bibwewadi Incident Sparks Outrage: पुण्यातील मुकुंदनगरातील मीनाताई ठाकरे वसाहतीत जनगणना सर्व्हेचे काम करणाऱ्या पुणे महापालिकेच्या महिला कर्मचाऱ्याला शिवीगाळ करून अपमानित करण्यात आल्याची घटना घडली. तसेच या प्रकाराचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या तिच्या मुलालाही स्थानिकांकडून मारहाण करण्यात आली. .या घटनेचा पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनने निषेध केली असून, दहशतीमध्ये काम करणे शक्य नसून, जनगणनेच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. ही घटना बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत घडली. .संबंधित महिला कर्मचारी जनगणनेत काम करत असताना काही नागरिकांनी तिच्याशी गैरवर्तन केल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर तिच्या मुलाने याबाबत विचारणा केली असता त्यालाही मारहाण करण्यात आली..या प्रकरणात दोषींवर तातडीने गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा जनगणनेच्या कामावर संघटनात्मक बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा इशारा युनियनचे अध्यक्ष बजरंग पोखरकर यांनी दिला आहे. "शासकीय कर्मचाऱ्यांवर वारंवार हल्ले होत असून, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी," अशी मागणीही युनियनकडून करण्यात आली आहे.