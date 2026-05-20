NEET Paper Leak : नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर पुण्यातील आरसीसी मोटेगावकर क्लासला महापालिकेची टाळेबंदी

पुणे : राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आरसीसी क्लासचे शिवराज मोटेगावकर यांना अटक केली. त्यानंतर पुणे महापालिकेनेही मोटेगावकर यांच्या जंगली महाराज रस्त्यावरील क्लासला टाळे ठोकले. निवासी जागेचा विनापरवाना खासगी क्लाससाठी वापर केल्याचे उघड झाल्याने महापालिकेने ही कारवाई केली..सीबीआयकडून मोटेगावकर यांना अटक झाल्यानंतर लातूर, छत्रपती संभाजीनगरसह विविध जिल्ह्यांमध्ये मोटेगावकर यांच्या क्लासवर कारवाईचे सत्र सुरू झाले होते. दरम्यान, जंगली महाराज रस्त्यावरील मोटेगावकर यांचा आरसीसी क्लास बेकायदेशीरपणे चालविला जात असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने मंगळवारी आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी संबंधित क्लासवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना महापालिकेच्या बांधकाम विभागाला दिल्या होत्या..जंगली महाराज रस्त्यावरील बोरावके टॉवर्स या इमारतीच्या ३ मजल्यांवर मोटेगावकर यांचा 'आर.सी.सी. मोटेगावकर क्लास' चालविला जात होता. संबंधित जागा निवासी स्वरूपाची असून, त्या ठिकाणी खासगी क्लास भरवून विनापरवाना व्यावसायिक वापर केला जात असल्याचे उघड झाले. तसेच निवासी सदनिकेमध्ये अंतर्गत बदल करण्यात आल्याचेही बांधकाम विभागाच्या पाहणीत निदर्शनास आले. त्यानुसार महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने इमारतीचा मालक आणि वापरकर्त्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २६८ (१) (अ) अन्वये नोटीस बजावून कारवाई केली..महापालिकेच्या परवानगीशिवाय निवासी जागेमध्ये अंतर्गत फेरबदल करून कार्यालयीन तसेच व्यावसायिक वापर सुरू करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच इमारतीच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यांवर विनापरवाना वापर सुरू असल्याचेही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय महापालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त होण्यापूर्वीच जागेचा वापर सुरू करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधितांना विनापरवाना वापर तात्काळ बंद करण्याचे आणि एका महिन्याच्या आत जागा खाली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच संबंधित क्लासला महापालिकेकडून टाळे ठोकण्यात आले आहे. नोटीस मिळाल्यानंतरही जागा रिकामी न केल्यास पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापालिकेने दिला आहे.