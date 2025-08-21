पुणे

Pune News : ठेकेदारावर पीएमपीने कारवाई केली, महापालिका कधी करणार? मनसेचा महापालिकेला प्रश्‍न

पुणे शहरात बीओटीवर २०० बसथांबे उभारण्यासाठी निविदा मंजूर केल्यानंतर ठेकेदाराने महापालिकेची परवानगी न घेता रस्ते खोदाई केली व जाहिरात फलक लावले.
सकाळ वृत्तसेवा
