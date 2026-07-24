PMP Pune Debate: पीएमपीवरील साडेदहा तासांच्या चर्चेला वादाची छाया; राष्ट्रवादीचा सभात्याग, भाजपकडून आर्थिक मदत मंजूर

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) कारभारावर आयोजित महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभा तब्बल साडेदहा तास सुरू होती. पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड यांच्याकडून सविस्तर खुलासा झाला. पण तो समाधानकारक नसल्याने आणखी चर्चा सुरू झाली. त्याच वेळी पदोन्नतीमध्ये झालेल्या घोटाळ्याच्या अहवालावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. विरोधीपक्षनेते निलेश निकम यांच्याबद्दल सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी केलेल्या टिपणीमुळे राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी सभात्याग केला अन् याच गोंधळात पीएमपीला पैसे देण्याचा विषय भाजपने मंजूर करून घेऊन कामकाज संपविले. या शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये झालेल्या गोंधळामुळे एवढी चर्चा करूनही नगरसेवकांचे प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहिले. दरम्यान, काँग्रेसचे नगरसेवक सुनील शिंदे यांनी भाजप व राष्ट्रवादीने मुद्दाम वाद निर्माण करून सभा तहकूब केली. त्यामुळे पुणेकरांच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाहीत, अशी टीका केली. .पुणे महापालिकेची विशेष सभा सकाळी ११ वाजता सुरू झाली. सुमारे ११० नगरसेवकांनी पीएमपीची आर्थिक तूट, बससेवा, कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि ठेकेदारी व्यवस्थेवर चर्चा केली. त्यावरून प्रशासनाकडून सविस्तर खुलासा त्यांना अपेक्षित होता. नगरसेवकांनी भूमिका मांडल्यानंतर महेश आव्हाड यांनी सुमारे एक तास त्यांचा खुलासा केला. सध्या पीएमपीकडे १,९६४ बस असून त्यापैकी १,३०६ बस ठेकेदारांच्या आहेत. कर्मचारी वेतनावर ७०९ कोटी, इंधनावर १०८ कोटी आणि ठेकेदारांना ६१९ कोटी रुपये खर्च होतात. तिकीट विक्रीतून ७२० कोटी, तर इतर स्रोतांतून ९८ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. मार्चपासून २९९ कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. अपघात भरपाई, वैद्यकीय देयके, रजा रोखीकरण आणि इतर देणीही बाकी आहेत. पैसे नसल्याने सध्या आपण ठेकेदारांकडून हातपाय जोडून काम करून घेत आहोत. अशा स्थितीत आपण कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेतला तर त्यासाठी शेकडो कोटी रुपये लागणार आहेत. पदोन्नतीबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने तातडीने निर्णय घेता येत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, “पीएमपी योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे. बस वाढवायच्या आहेत. आपले सहकार्य मिळाल्यास परिस्थिती सुधारू,” असे आव्हाड यांनी सभागृहात सांगितले..यावेळी विरोधी नगरसेवक पंकज देवरे यांनी केलेल्या वादग्रस्त पदोन्नती घोटाळ्याचा अहवाल सर्वसाधारण सभेत सादर करा अशी मागणी विरोधीपक्षनेते निलेश निकम यांनी केली. गणेश बिडकर यांनी त्यास हरकत घेतली आणि “तुम्ही बातमीसाठी बोलत आहात का?” अशी निकम यांच्यावर टिप्पणी केली. या वक्तव्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप घेत सभात्याग करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे काही काळ सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. विरोधक सभागृहाबाहेर गेल्यानंतर पीएमपीला आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपने मंजूर करून घेतला आणि विशेष सभा तहकूब करण्यात आली..पीएमपीवर पुणेकरांची मालकीमहेश आव्हाड नगरसेवकांना, संचालकांना भेटत नाहीत. व्यवस्थित माहिती देत नाहीत. त्यांच्या या कार्यपद्धतीवर नगरसेवक नाराज होते. त्यावरून गणेश बिडकर म्हणाले, ‘‘पीएमपीमध्ये ६० टक्के शेअर हा पुणे महापालिकेचा आहे. त्यामुळे पीएमपी ही पुणेकरांच्या मालकीची आहे. तुम्ही नागरिकांना, लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन काम केले तर पीएमपी व्यवस्थित चालेल. पीएमपीची १८०० बसची तूट ५०० कोटी आहे. बसची संख्या वाढल्यावर तूट एक हजार कोटीवर गेली तर शहरातील विकास कामे थांबवावी लागतील. महापौर मंजूषा नागपुरे म्हणाल्या, ‘‘नगरसेवक जेव्हा पीएमपीच्या प्रमुखांना भेटायला येतात तेव्हा त्यांना भेटले पाहिजे. ते तुमच्या खासगी मालमत्तेत भेटायला येत नाहीत. पुणेकरांना चांगली सेवा देण्यासाठी काम करावे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.