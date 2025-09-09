Pune News: मोबाईल, हेडफोनवर बोलणाऱ्या बस चालकांची आता खैर नाही, 'पीएमपीएमएल'ने घेतला मोठा निर्णय

Summaryपीएमपीएमएल चालकांना बस चालवताना मोबाईल व हेडफोन वापरण्यास बंदी घालण्यात आली.नियम तोडणाऱ्या चालकावर थेट निलंबनाची कारवाई होणार आहे.प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी संचालक मंडळाने ४ सप्टेंबर रोजीच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला..पुण्यातील पीएमपीएमएल चालकांसाठी अतिशय महत्वाची बातमी आहे. चालकांनी ड्रायव्हिंग करताना मोबाईल हेडफोन वापरल्यास त्यांना निलंबित करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाहतुकीच्यादृष्टीने आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पीएमपीएमएलकडू सांगण्यात आले आहे. .पुण्यात पीएमपीएमएलचे काही चालक बस चालवत असताना मोबाईल किंवा हेडफोनचा वापर करत असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. यावर पीएमपीएमएलच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. नियमाचे उल्लंघन केल्यास थेट निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. .प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी पीएमपीएमएलची 4 सप्टेंबर रोजी बैठक पार पडली.त्यामध्ये पीएमपीएमएल बसचे काही चालक हे कानाला हेडफोन लावून बस चालवत असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या. यावर प्रादेशिक ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर आणि पीएमपीचे संचालक यांनी अशा चालकांच्या असुरक्षित वर्तनाबाबत चिंता व्यक्त केली. चालक बस चालवत असताना मोबाईल वा हेडफोन वापर करत असल्याबाबत बाबत तक्रार आल्यास तत्काळ निलंबनांची कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले आहेत..FAQsप्रश्न १: पीएमपीएमएल चालकांना मोबाईल-हेडफोन वापरण्यावर बंदी का घालण्यात आली?👉 प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि अपघात टाळण्यासाठी ही बंदी घालण्यात आली आहे.प्रश्न २: चालकाने हा नियम मोडला तर काय होणार?👉 नियम मोडल्यास चालकावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई केली जाईल.प्रश्न ३: हा निर्णय कधी घेण्यात आला?👉 ४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या पीएमपीएमएल संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.प्रश्न ४: या संदर्भात कोणाकडून तक्रारी आल्या होत्या?👉 प्रवाशांकडून आणि रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसरकडून चालक मोबाईल-हेडफोन वापरत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या.प्रश्न ५: या नियमाचा मुख्य उद्देश काय आहे?👉 वाहतूक सुरक्षितता वाढवणे आणि प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित करणे हा उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.