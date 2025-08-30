पुणे

PMPML Bus News : पीएमपीच्या लकी-ड्रॉमध्ये १७ महिलांना पैठणी साडी आणि मोफत पास

Raksha Bandhan 2025 : रक्षाबंधनानिमित्त पीएमपीच्या लकी ड्रॉ योजनेत १७ महिला प्रवासी विजेते ठरले असून त्यांना पैठणी साडी व एक महिन्याचा मोफत बस पास दिला जाणार आहे.
PMPML Bus News
PMPML Bus News Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पीएमपीच्या वतीने रक्षाबंधन सणानिमित्त महिला प्रवाशांसाठी आयोजित केलेल्या ‘लकी-ड्रॉ’ योजनेची सोडत शुक्रवारी जाहीर केली. यातील १७ विजेत्या महिला प्रवाशांना पैठणी साडी व एक महिन्याचा मोफत बस पास दिला जाणार असल्याची माहिती पीएमपी प्रशासनाने दिली.

