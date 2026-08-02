PMPML Pune: पुणेकरांना मोठा दिलासा! पीएमपीच्या ५०० नव्या बस लवकरच सेवेत; सुरक्षेसाठी हायटेक सुविधा

पुणे : शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात नव्याने दाखल होणाऱ्या ५०० सीएनजी बसची निर्मिती आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. या बसच्या ‘प्रोटोटाइप’ची (नमुना बस) केंद्रीय रस्ते वाहतूक संस्था (सीआयआरटी ) आणि पीएमपीच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून शनिवारी (ता. १) पाहणी करण्यात आली. .Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...या नवीन बसमध्ये अत्याधुनिक स्वयंचलित अग्निशमन यंत्रणा बसवण्यात आली असून, तिची प्रत्यक्ष चाचणीही यशस्वीरीत्या घेण्यात आली आहे. दोन टप्प्यात या बसगाड्या पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत..नवीन ५०० बसगाड्यांचा पुरवठा करण्यासाठी ‘ट्रॅव्हल टाइम आणि ‘अँथनी’ या दोन ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. खोपोलीजवळील पाताळगंगा येथील ‘अँथनी गॅरेज’मध्ये सध्या या बसची बांधणी सुरू आहे. शनिवारी व रविवारी सलग दोन दिवस ‘सीआयआरटी’ आणि ‘पीएमपी’च्या पथकाकडून १२ मीटर लांबीच्या सीएनजी बसच्या प्रोटोटाइपची पाहणी केली. अशोक लेलँड कंपनीच्या चेसिसवर या बसची बांधणी केली जात आहे. .प्रोटोटाईपच्या पाहणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी बसच्या रचनेत काही किरकोळ बदल सुचवले आहेत. यामध्ये शेवटच्या रांगेतील आसनांची जागा बदलणे आणि काही अँगलमधील बदलांचा समावेश आहे. हे बदल करून सीआयआरटीची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर या बसच्या प्रत्यक्ष उत्पादनाला वेग येणार आहे..स्वयंचलित अग्निशमन यंत्रणानव्याने दाखल होणाऱ्या सीएनजी बसमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्यबसच्या इंजिनमध्ये काही कारणाने शॉर्टसर्किट झाल्यास किंवा इंजिनचे तापमान मर्यादेपेक्षा जास्त वाढल्यास ही यंत्रणा स्वतःहून कार्यान्वितया यंत्रणेत नायट्रोजनयुक्त अग्निशामकबसमध्ये धूर येताच ही यंत्रणा तत्काळ सुरू होऊन, संभाव्य धोका टाळता येतो.पाहणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी या यंत्रणेची प्रत्यक्ष चाचणी करून कार्यक्षमता तपासली. .दोन टप्प्यांत बस मिळणार‘पीएमपी’ला दोन टप्प्यांत बसचा ताबा मिळणार आहे. ५०० पैकी पहिल्या टप्प्यातील २५० बस येत्या दोन ते अडीच महिन्यांत ‘पीएमपी’ला मिळतील. त्यानंतरच्या पुढील अडीच महिन्यांत दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित २५० बस ताफ्यात दाखल होतील. म्हणजेच, आगामी पाच ते सहा महिन्यांत या सर्व ५०० बस पुणेकरांच्या सेवेत रुजू होणार असल्याचे पीएमपी प्रशासनाने सांगितले..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान. ‘सीआयआरटी’च्या पथकासह प्रोटोटाइपची पाहणी केली. यात संबंधित कंपनीला काही बदल सुचविले आहेत. लवकरच बसच्या उत्पादनाला सुरुवात होईल. - महेश आव्हाड, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.