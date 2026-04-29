Pune Politics: “माणसे फोडणे, पैशाचे राजकारण भाजपचा उद्योग”; संजय राऊतांचा हल्लाबोल, पुण्यातील शिवसेनेचे मारेकरी भाजपच!

पुणे: "पुणे महापालिकेत शिवसेनेचे संख्याबळ ३० वरून १ वर येण्यास केवळ भाजपचे निर्घृण राजकारण जबाबदार आहे. माणसे फोडणे, ती विकत घेणे आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण करणे हा भाजपचा देशव्यापी उद्योग असून, पुण्यातही याच पैशाच्या राजकारणाने शिवसेनेला लक्ष्य केले आहे," अशी टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केली. .पुणे महापालिकेतील शिवसेना यूबीटीचे एकमेव नगरसेवक आणि गटनेते नितीन गावडे यांच्या कार्यालयाला संजय राऊत यांनी आज भेट दिली. संपप्कप्रमुख सचिन आहेर, शहरप्रमुख गजानन थरकुडे, संजय मोरे यावेळी उपस्थित होते..'नमो नमो' म्हणा आणि पाणी मिळवा!पुण्यातील पाणीप्रश्नावर बोलताना राऊत यांनी पुणेकरांना उपरोधिक टोला लगावला. ते म्हणाले, "ज्या पुणेकरांनी भाजपला ११९ नगरसेवक निवडून दिले, त्यांना पाण्याचा प्रश्न भेडसावेल असे मला वाटत नाही. त्यांनी फक्त 'नमो नमो' म्हणावे, म्हणजे नळाला आपोआप पाणी येईल, असा टोला राऊत यांनी लगावला..महापौर बंगल्यातील वृक्षतोड असो की विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली जंगलतोड हा पर्यावरणावरील मोठा आघात आहे. ५० लाख झाडे लावण्याचे आश्वासन देणाऱ्या भाजपने स्वतःच्या अंगणातील झाडे तोडली आहेत. 'आरे' असो वा नाशिकचा तपोवन, सत्ताधाऱ्यांच्या अशा कृतीमुळेच 'क्लायमेट चेंज'चे संकट ओढवत आहे, अशी टीका.मराठीचा मुद्दा 'अतिरेक' कसा?मुंबईत रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी सक्तीचा मुद्दा हा 'अतिरेक' असल्याचे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. त्यावर बोलताना राऊत म्हणाले, "महाराष्ट्राच्या राजधानीत मराठी भाषेची अपेक्षा करणे हा अतिरेक वाटत असेल, तर हे सरकार मराठीच्या संवर्धनाबाबत गंभीर नाही. मुंबई केंद्रशासित करण्याच्या दिशेने हे सरकार पावले टाकत आहे, हेच यातून स्पष्ट होते.".महाराजांचा अपमान करणाऱ्यांची पाठराखणछत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त विधाने करणाऱ्यांना भाजपची 'पाळलेली पिलावळ' असे संबोधत राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांवरही टीका केली. "कोश्यारींपासून गायकवाड आमदारांपर्यंत सर्वजण महाराजांचा अपमान करत आहेत आणि मुख्यमंत्री त्याचे समर्थन करत आहेत, हे राज्याचे दुर्दैव आहे," असेही ते म्हणाले..तर बोकड कापून सरकारे बदलली असती…आमदार रोहित पवार आणि अजित पवार यांच्या घराबाहेर करण्यात आलेल्या कथित अघोरी पूजेच्या विषयावर संजय राऊत यांनी सडेतोड भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "रोहित पवार यांनी अशा अंधश्रद्धांपासून दूर राहिले पाहिजे. जर बोकड कापून किंवा जादूटोणा करून माणसे मेली असती किंवा सरकारे बदलली असती, तर आम्ही दिल्लीत आतापर्यंत कितीतरी बोकड कापले असते. असल्या प्रकारांनी काहीही होत नाही.".