Baramati Crime: 'वडगाव निंबाळकर पोलिसांची धडक कारवाई'; विनापरवाना दारू वाहतूक करणाऱ्या दोघांना पकडले; गुन्हा दाखल

-चिंतामणी क्षीरसागरवडगाव निंबाळकर : निरा–बारामती मार्गावर निंबुत ता बारामती गावच्या हद्दीत बेकायदेशीर देशी विदेशी दारू वाहतूक करणारे वाहन वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी पकडले. यामधील दोघांवर बेकायदेशीर दारू वाहतुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मिळालेली दारू आणि वाहन असा ११ लाख ११ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.शुभम रामचंद्र होळकर (रा. रावडी खुर्द, ता. फलटण, जि. सातारा) सोमनाथ बाळासो पवार (रा. करंजेपुल, ता. बारामती, जि. पुणे) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या व्यक्तींची नावे आहेत. सोमवार २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री १० वाजता कारवाई करण्यात आली. एका वाहनातून अवैधरित्या दारू आणली जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. निरा बारामती मार्गावर तपासणी सुरू केली. पुरंदर तालुक्यातून बारामती तालुक्यात प्रवेश करणाऱ्या पहिल्याच वळणावर पिकअप क्रमांक MH 11 DD 6926 अडवून तपासणी केली. वाहनातून विनापरवाना बेकायदेशीर देशी व विदेशी दारूचे बॉक्स मिळून आले..पोलिसांनी गाडीत असलेल्या शुभम व सोमनाथ यांना परवाना व कागदपत्रांबाबत विचारणा केली असता त्यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्याने पोलिसांनी पिकअप गाडी व दारूसह मुद्देमाल ताब्यात घेतला. जप्त केलेल्या मुद्देमालाची एकूण किंमत ११ लाख ११ हजार ३७५ रुपये इतकी आहे. महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यानुसार वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.जप्त करण्यात आलेला दारूचा साठा बनावट आहे का? कोणत्या दुकानदाराकडे घेऊन चालला होता याची तपासांती चौकशी होईल अशी माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नागनाथ पाटील यांनी दिली..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.संदीपसिंह गिल्ल (पोलिस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण), गणेश बिरादार (अप्पर पोलिस अधीक्षक, बारामती विभाग) आणि सुदर्शन राठोड (उपविभागीय पोलिस अधिकारी, बारामती उपविभाग) यांच्या मार्गदर्शनाखाली वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नागनाथ पाटील हवालदार कुंडलिक कडवळे, पोलिस नाईक भाऊसाहेब मारकड, आबा जाधव, सूरज धोत्रे, विलास ओमासे तसेच गृहरक्षक दलाच्या सदस्यांचा कारवाईत सहभाग होता. गुन्ह्याचा तपास पोलिस हवालदार कुंडलिक कडवळे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.