Baramati Crime: 'वडगाव निंबाळकर पोलिसांची धडक कारवाई'; विनापरवाना दारू वाहतूक करणाऱ्या दोघांना पकडले; गुन्हा दाखल

Vadgaon Nimbalkar Police Crackdown: शुभम रामचंद्र होळकर (रा. रावडी खुर्द, ता. फलटण, जि. सातारा) सोमनाथ बाळासो पवार (रा. करंजेपुल, ता. बारामती, जि. पुणे) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या व्यक्तींची नावे आहेत. सोमवार २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री १० वाजता कारवाई करण्यात आली.
Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
-चिंतामणी क्षीरसागर

वडगाव निंबाळकर : निरा–बारामती मार्गावर निंबुत ता बारामती गावच्या हद्दीत बेकायदेशीर देशी विदेशी दारू वाहतूक करणारे वाहन वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी पकडले. यामधील दोघांवर बेकायदेशीर दारू वाहतुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मिळालेली दारू आणि वाहन असा ११ लाख ११ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

