Ganesh Festival 2025 : डीजेविरहीत गणेशोत्सव साजरा करा; संदीपसिंह गिल यांचे आवाहन

Pune SP : बारामती पोलिसांनी गणेशोत्सव डीजे व लेझरविरहित साजरा करण्याचे आवाहन करत नागरिकांना सामाजिक उपक्रम राबवण्याचे सुचवले आहे.
- मिलिंद संगई
बारामती : डीजेचा त्रास ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, महिला, रुग्णालयाती रुग्ण या सर्वांनाच त्रास होतो, कान व मेंदूला त्याचा त्रास होतो, त्या मुळे डीजेविरहीत उत्सव साजरे करावेत, असे आवाहन पुणे जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी केले.

