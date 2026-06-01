Pune News : सुप्रिया सुळेंच्या आरोपांना पोलिस आयुक्तांचे उत्तर! आकडेवारीसह मांडले पुण्याच्या सुरक्षेचे वास्तव

पुणे - ‘पुणे शहर गुन्हेगारांची राजधानी होत आहे,’ या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या गंभीर आरोपांना पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पत्राद्वारे उत्तर दिले आहे. शहरात २०२३ पासून गुन्हेगारीचा आलेख सातत्याने घसरत आहे. चालू वर्षात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये घट झाल्याचा दावा पोलिस आयुक्तांनी केला आहे. .खासदार सुळेंनी पोलिस आयुक्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी हे पत्र लिहिले आहे. या पत्रात नमूद केल्यानुसार, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) रँकिंगमध्ये देशातील १९ महानगरांच्या यादीत दखलपात्र गुन्ह्यांच्या प्रमाणात पुणे १८ व्या क्रमांकावर असून, देशातील सुरक्षित शहर आहे. मागील दोन वर्षांत दोनशे ‘मकोका’ गुन्ह्यांत एक हजारहून अधिक गुन्हेगारांवर कारवाई केली आहे..तसेच, २५० जणांवर एमपीडीए तर पाचशे गुन्हेगार तडीपार केले आहेत. मागील दोन वर्षांत २० कोटींचे ड्रग्ज जप्त केले असून, २०२४ मध्ये ३७०० कोटींचे आंतरराष्ट्रीय रॅकेट उद्ध्वस्त केले आहे. केवळ मे २०२६ मध्ये दहा दिवसांच्या अल्पावधीत पाच गंभीर घटना घडल्या. त्यामुळे गुन्हेगारीत वाढ झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे..अधिकृत दुकानांवर निर्बंध नाहीत -बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर नियमित अधिसूचना म्हणजे लॉकडाउन नसून, ती अफवा आहे. रात्री १० नंतर केवळ तात्पुरत्या टपऱ्या व फेरीवाले बंद केले असून, अधिकृत परवानाधारक दुकानांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत.- एक हजार अवैध दारू विक्रेत्यांवर कारवाई, एक कोटींचा मुद्देमाल जप्त- ‘सेफ सिटी’ अंतर्गत २८०० सीसीटीव्ही- महिलांच्या सुरक्षेसाठी टेकड्यांवर ८० कोटींचा ‘एआय’ प्रकल्प मंजूर- ‘डायल ११२’ चा प्रतिसाद वेळ केवळ ८ मिनिटे..गुन्ह्यांच्या आकडेवारीत घट (१ जानेवारी ते २७ मे २०२६)सोनसाखळी चोरी : ५६ टक्के घटजबरी चोरी : ३६ टक्के घटवाहन चोरी व हत्येचा प्रयत्न : अनुक्रमे २८ व २७ टक्के घटघरफोडी व चोऱ्या : अनुक्रमे १४ व २४ टक्के घटखुनाचे गुन्हे : १०.५ टक्के घट (वाढलेले ६ पैकी १० गुन्हे अंतर्गत कौटुंबिक वादातून)महिला अत्याचार : बलात्कार ७ टक्के, तर विनयभंग १ टक्क्याने कमीवाहनांची तोडफोड : गस्त आणि प्रबोधनामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट.सोशल मीडियावरील चुकीच्या आकडेवारीमुळे नागरिकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होते. असामाजिक तत्व त्याचा गैरफायदा घेतात आणि त्यामुळे शहराची बदनामी होते. तसेच, शहर पोलिस दलाचे मनोधैर्य खच्ची होते. आम्ही विधायक टीकेचे स्वागत करतो, पण पुण्याची आयटी आणि एज्युकेशन हब ही ओळख सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची गरज आहे.- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त, पुणे शहर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.