Naval Kishor Ram : महापालिकेतील बिलो टेंडरची नाकेबंदी करण्यासाठी धोरण

पुणे - पुणे महापालिकेतील विविध विकासकामांच्या निविदा ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत कमी दराने भरल्या जात असल्याने कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पुढील दहा दिवसांत कमी दराच्या निविदांबाबत धोरण जाहीर केले जाईल, असे स्पष्ट केले..नगरसेवक गणेश बिडकर यांनी शहरातील काही पाणीपुरवठा व इतर विकासकामांच्या निविदा ४३ टक्क्यांपर्यंत कमी दराने भरल्या जात असल्याने कामाचा दर्जा कसा राखला जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला.त्यावर नंदकिशोर जगताप यांनी संबंधित निविदा रस्त्यांच्या पुनर्स्थापनेच्या कामांच्या असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र बिडकर यांनी कमी दरामुळे निकृष्ट दर्जाची कामे होत असल्याचा आरोप करून अशा निविदांवर निर्बंध आणण्याची मागणी केली..शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले, 'कमी दराने निविदा मिळाल्या तरी ठेकेदारांकडून दर्जेदार कामे करून घेतली जात आहेत. अशा निविदांमध्ये ठेकेदारांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून आतापर्यंत तीन बैठका झाल्या आहेत. समितीचा अहवाल लवकरच आयुक्तांकडे सादर केला जाईल.'आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, '३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत कमी दराने निविदा येत असल्याने कामाचा दर्जा अबाधित राहावा, यासाठी नगरसेवकांशी चर्चा करून पुढील दहा दिवसांत धोरण जाहीर करण्यात येईल.'.नालेसफाईच्या निविदांना अद्याप आर्थिक मंजुरी नाहीमहापालिकेने एप्रिलमध्ये नालेसफाई व पावसाळी गटारांच्या स्वच्छतेसाठी निविदा काढल्या होत्या. स्थायी समितीच्या मंजुरीच्या आधारे कामे सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आले. मात्र तीन महिने उलटूनही या निविदांना अद्याप अंतिम आर्थिक मंजुरी मिळालेली नाही.या निविदा सुमारे ३० ते ५३ टक्के कमी दराने आल्या आहेत. काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याचे प्रशासनाच्या तपासणीतही समोर आले आहे. एकीकडे कमी दराच्या निविदांबाबत नवीन धोरण तयार केले जात असताना, दुसरीकडे या निविदांची आर्थिक मंजुरी रखडल्याने संबंधित ठेकेदारांना कामाची बिले कशी दिली जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.