Baramati Politics:'बारामतीत राष्ट्रवादी व भाजपचे परस्परांवर आरोप प्रत्यारोप'; उपमुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोरील आंदोलनाचे उमटले राजकीय पडसाद..

Deputy CM Residence protest Controversy : अजित पवारांच्या घरासमोरील आंदोलनाने बारामतीत राजकीय तापमान वाढले; राष्ट्रवादी-भाजप आमनेसामने
War of Words Between NCP and BJP After Baramati Protest

War of Words Between NCP and BJP After Baramati Protest

सकाळ डिजिटल टीम
बारामती : भाजप युवा मोर्चाच्या वतीने शनिवारी (ता. 13) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घरासमोर केलेल्या आंदोलनाचे राजकीय पडसाद बारामतीत उमटले. भाजपच्या या मोर्चाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष संदीप बांदल यांनी पत्रकार परिषद घेत या प्रकाराबद्दल संताप व्यक्त केला. महायुतीच्या सरकारमध्ये दोन्ही घटक पक्ष असताना भाजपच्या युवा मोर्चाच्या पदाधिका-यांनी प्रसिध्दी मिळविण्यासाठी केलेली ही स्टंटबाजी असल्याचा आरोप संदीप बांदल यांनी या बाबत केला.

