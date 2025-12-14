Baramati Politics:'बारामतीत राष्ट्रवादी व भाजपचे परस्परांवर आरोप प्रत्यारोप'; उपमुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोरील आंदोलनाचे उमटले राजकीय पडसाद..

बारामती : भाजप युवा मोर्चाच्या वतीने शनिवारी (ता. 13) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घरासमोर केलेल्या आंदोलनाचे राजकीय पडसाद बारामतीत उमटले. भाजपच्या या मोर्चाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष संदीप बांदल यांनी पत्रकार परिषद घेत या प्रकाराबद्दल संताप व्यक्त केला. महायुतीच्या सरकारमध्ये दोन्ही घटक पक्ष असताना भाजपच्या युवा मोर्चाच्या पदाधिका-यांनी प्रसिध्दी मिळविण्यासाठी केलेली ही स्टंटबाजी असल्याचा आरोप संदीप बांदल यांनी या बाबत केला. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.महाज्योती (महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) अंतर्गत विद्यार्थ्यांना देय असलेली 126 कोटी रुपयांची थकीत अधिछात्रवृत्ती व विद्या वेतन तात्काळ अदा करण्यात यावी, या मागणीसाठी भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष वैभव सोलनकर यांच्या नेतृत्वाखाली अजित पवार यांच्या बारामतीतील सहयोग निवासस्थानासमोर आंदोलन केले गेले. अर्थात पोलिसांनी काही मिनिटातच या आंदोलकांना ताब्यात घेतले..तिजोरीच्या चाव्या आमच्याकडे आहे असे म्हणणारे भाजपचे कार्यकर्ते तिजोरीचे मालक आम्ही आहोत, अस म्हणत होते, असे असताना ते चुकीची वक्तव्ये केली जात असल्याबद्दल राष्ट्रवादीने नाराजी व्यक्त करत अशा कार्यकर्त्यांना वरिष्ठांनी समज द्यावी अशी मागणी केली आहे..दुसरीकडे भाजपच्या युवा मोर्चाच्या पदाधिका-यांनी आता हा विषय थेट मुख्यमंत्र्यांकडे नेण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच आंदोलन केल्याचा त्यांचा दावा आहे, तर दर वेळेस अजित पवार यांच्या दारातच का आंदोलन केले जाते, असा राष्ट्रवादीचा सवाल आहे..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.राज्यात महायुतीत असलेल्या भाजप व राष्ट्रवादी या दोन पक्षात सौहार्दाचे वातावरण असताना अजित पवार यांच्या बालेकिल्ल्यात नव्याने सुरु झालेला हा वाद वरिष्ठ पातळीवर पोहोचतो का या कडे सर्वांचेच लक्ष आहे.मिलिंद संगई, बारामती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.