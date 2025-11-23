Pune Politics:'पुणे जिल्ह्यात अजितदादांच्या राष्ट्रवादीची शिवसेनेबरोबर युती'; दौंडमध्ये भाजपची निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार..

-प्रफुल्ल भंडारीदौंड : राज्यात महायुतीमधील खदखद वारंवार बाहेर पडत असताना स्थानिक पातळीवर मात्र सोईने महायुतीच्या घटक पक्षांकडून महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांबरोबर युती करण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील दौंड नगरपालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाशी युती केली आहे. सदस्यपदाच्या २६ जागांपैकी एका जागेवर शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला उमेदवारी देण्यात आली आहे. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...दौंड नगरपालिकेच्या तीन वर्षांच्या विलंबाने होणार्या निवडणुकीसाठी जनतेतून थेट निवडून द्यावयाचे नगराध्यपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव आहे. तर १३ प्रभागातून २६ सदस्य निवडून द्यावयाचे आहेत. उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सर्व जागा लढवत आहे. राष्ट्रवादीने दोन जागा शिवसेनेला देऊ केल्या होत्या परंतु शिवसेनेच्या अंतर्गत गटबाजीमुळे एका जागेवर ऐनवेळी राष्ट्रवादीचाच उमेदवार उभा करावा लागला. राष्ट्रवादीने प्रभाग क्रमांक तीनमधून सर्वसाधारण महिला करिता राखीव जागेवर शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवार भाग्यश्री आनंद पळसे यांना उमेदवारी दिली आहे. शिवसेनेचे शहरप्रमुख आनंद पळसे यांच्या भाग्यश्री पत्नी आहेत..डिसेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत अखंड राष्ट्रवादीने शिवसेनेला सदस्यपदाच्या २४ पैकी तब्बल ५ जागा दिल्या होत्या. त्यापैकी अनिता गणेश दळवी व हेमलता प्रविण परदेशी या पक्षचिन्हावर निवडून आल्या होत्या. तत्कालीन प्रभाग क्रमांक ३ - अ मधील शिवसेनेच्या उमेदवार भाग्यश्री पळसे व नागरिक हित संरक्षण मंडळाच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार पूजा गायकवाड - सरनोत यांना समसमान मते मिळाली होती. ईश्वरी चिठ्ठीच्या आधारे पूजा गायकवाड - सरनोत यांना विजयी जाहीर करण्यात आले होते..यंदाच्या निवडणुकीत दौंड शहरातील स्थानिक समीकरणांचा विचार करून राष्ट्रवादीने शिवेसेनेला बरोबर घेत पूर्ण पॅनेल उभे केले आहे. त्यांची मुख्य लढत नागरिक हित संरक्षण मंडळ या स्थानिक आघाडीशी होत आहे. भारतीय जनता पक्षाने पराभवाची नामुष्की टाळण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात न उतरण्याचा निर्णय घेतला. तर महाविकास आघाडीचे घटक असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व काँग्रेस ( आय) काही जागांवर एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...दौंड पॅटर्नराज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व काँग्रेस (आय) या प्रमुख पक्षांची महाविकास आघाडी २९ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सत्तेत आली. परंतु दौंड नगरपालिकेत डिसेंबर २०१६ पासून राष्ट्रवादी व शिवसेना युती असून नगरपालिकेच्या २४ सदस्यांपैकी राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर १२ व शिवसेनेच्या चिन्हावर ०२, असे एकूण १४ सदस्य पक्षचिन्हावर निवडून आले होते. निवडणुकीनंतर स्पष्ट बहुमत असतानाही राष्ट्रवादीने शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या हेमलता परदेशी यांना पहिल्यांदा उपनगराध्यक्षपद दिले होते. परंतु शिवसेनेच्या दुसर्या नगरसेविका अनिता गणेश दळवी यांना मात्र राष्ट्रवादीने कार्यकाल संपेपर्यंत उपनगराध्यक्षपद दिले गेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.