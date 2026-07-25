Prakash Ambedkar: धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र; प्रकाश आंबेडकरांनी जाहीर केला पुढचा प्लॅन; आठवड्याची दिली डेडलाइन

पुणे : दिल्लीतील सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर जोरदार टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत बोलताना त्यांनी सरकारने केलेली कारवाई "खूप उशिरा आणि अत्यंत अपुरी" असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष आणि त्यांची मेहनत वाया गेल्याची भावना असल्याने धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, हीच आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..राजीनाम्यासाठी खासदारांवर दबाव आणण्याचे आवाहनधर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणतीही भूमिका मांडत नसल्याचा आरोप करत आंबेडकर म्हणाले की, सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडायचे असेल तर विद्यार्थ्यांनी आपल्या मतदारसंघातील खासदारांना भेटून निवेदने द्यावीत. संसद अधिवेशन सुरू असताना मतदार म्हणून खासदारांना शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सभागृहात करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे आवाहन त्यांनी केले..आठवडाभरात निर्णय न झाल्यास घरासमोर आंदोलनधर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा येत्या आठवड्यात झाला नाही, तर त्यांच्या घरासमोर निदर्शने करण्यात येतील, असा इशारा प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला. विद्यार्थ्यांनी प्रथम लोकप्रतिनिधींना विनंती करावी, मात्र त्यातूनही काही निष्पन्न झाले नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करून प्रधान यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्याची भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन अधिक व्यापक करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..NEET Paper Leak & Food Adulteration Awareness: नीट पेपर फुटी व अन्न भेसळविरोधात बेल्हेतील मॉडर्न स्कूलच्या विद्यार्थ्यांचे पथनाट्य; आषाढी दिंडी सोहळ्यातून सामाजिक जनजागृती.बिहार निवडणुकीच्या तपासाचा उल्लेखधर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा का होत नाही, याचे उत्तर शोधायचे असेल तर बिहार निवडणुकीच्या तपासाकडे पाहावे, असे आंबेडकर म्हणाले. त्या तपासातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि मोहन भागवत यांच्या संदर्भातील प्रश्नांची उत्तरे मिळतील, असा दावा त्यांनी केला. तसेच या विषयाचा शोध पत्रकारांनीही घ्यावा आणि त्यांना मदत करावी, असे आवाहन त्यांनी केले..सोनम वांगचुक, काँग्रेस आणि शरद पवारांबाबत भूमिकासोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत बोलताना विद्यार्थ्यांची भावना त्यांना उपोषण सोडावे अशी असल्याचे आंबेडकर म्हणाले. आंदोलनात कोणतेही विभाजन होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसच्या सहभागाबाबत त्यांनी दिबके यांना आंदोलन अराजकीय ठेवण्याचा संदेश दिल्याचे सांगितले. आंदोलनाला राजकीय स्वरूप येणार नाही, याची काळजी घेण्यावर भर दिला.शरद पवारांविषयी विचारलेल्या प्रश्नावर "कोण शरद पवार, मला माहिती नाही. नो कमेंट्स," असे उत्तर देत त्यांनी पुढे "या आंदोलनातून शरद पवार यांना वेगळे ठेवले, तर आंदोलन अधिक यशस्वी होईल. शरद पवार इज नॉट माय इश्यू," अशी भूमिका मांडली..महाराष्ट्र बंदला प्रतिसाद, नीटवर सोमवारी भूमिकाआंदोलनात कथित अँटी नॅशनल घटकांच्या सहभागाबाबत विचारले असता, "सर्वात मोठे अँटी नॅशनल मोहन भागवत आहेत," असे वक्तव्य त्यांनी केले. नीट परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवर आपण सोमवारी भूमिका मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र बंदला विद्यार्थी आणि नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा करत, आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षांसमोर स्पष्ट आराखडा ठेवण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..NEET Protest Pune: नीट पेपरफुटीविरोधात पुण्यात ‘जेन झी’ची तिरंगा पदयात्रा; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची गर्जना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.