पुणे

Prakash Ambedkar: धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र; प्रकाश आंबेडकरांनी जाहीर केला पुढचा प्लॅन; आठवड्याची दिली डेडलाइन

Prakash Ambedkar Warns of Protest if Dharmendra Pradhan Does Not Resign : पुण्यात पत्रकार परिषदेत प्रकाश आंबेडकर यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आठवडाभरात निर्णय न झाल्यास त्यांच्या घरासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.
Prakash Ambedkar

Prakash Ambedkar

esakal

Sandip Kapde
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पुणे : दिल्लीतील सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर जोरदार टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत बोलताना त्यांनी सरकारने केलेली कारवाई "खूप उशिरा आणि अत्यंत अपुरी" असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष आणि त्यांची मेहनत वाया गेल्याची भावना असल्याने धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, हीच आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

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