Ajit Pawar NCP: महाराष्ट्रात नवा ‘राजकीय चाणक्य’ सक्रिय! अजित पवारांच्या पक्षात मोठे बदल, प्रशांत किशोर यांची पुण्यात एंट्री

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) आपल्या राजकीय रणनीतीला नवी दिशा देण्यासाठी मोठी तयारी करत आहे. डिझाईन बॉक्स्ड कंपनीनंतर आता प्रसिद्ध राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांची I-PAC कंपनी लवकरच पक्षाचे काम पाहणार असल्याची शक्यता आहे. या विकासामुळे पक्षात नवी चर्चा सुरू झाली आहे. .सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्यासोबत बैठक१९ मे रोजी सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार यांच्यासोबत प्रशांत किशोर यांची महत्वाची बैठक झाल्याची चर्चा आहे. उद्या २० मेला पुन्हा पुण्यात यांची बैठक आहे. या भेटीचा विषय पक्षाच्या भविष्यातील रणनीती ठरवणे हा होता. राजकीय वर्तुळात या बैठकीला विशेष महत्व दिले जात आहे. मात्र याबाबत पक्षाने अधिकृत भाष्य केले नाही. .१ जूनपासून कामाला सुरुवातआगामी दोन दिवसांत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रशांत किशोर यांची कंपनी काम सुरू करणार आहे. १ जूनपासून ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य रणनीतीकार म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. पक्षाने यापूर्वी नरेश अरोरा यांच्या डिझाईन बॉक्स कंपनीकडून सेवांचा वापर केला होता. आता नव्या संस्थेच्या माध्यमातून अधिक आधुनिक आणि प्रभावी रणनीती आखली जाणार आहे. डिझाईन बॉक्सने त्यांचे पुण्यातील कार्यालय देखील बंद केले आहे. त्यामुळे I-PAC ते नवीन कार्यालय आता पुण्यात सुरू होऊ शकते..प्रशांत किशोर भारतातील आघाडीचे राजकीय रणनीतीकारप्रशांत किशोर हे भारतातील आघाडीचे राजकीय रणनीतीकार म्हणून ओळखले जातात. ते बिहारचे असून, भारतीय राजकीय क्षेत्रात डेटा-आधारित मोहिमा आणि ग्राउंड लेव्हल कॅम्पेनिंगसाठी प्रसिद्ध आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचार मोहिमेत त्यांचा महत्वाचा सहभाग होता. नंतर बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिळनाडू आदी राज्यांतील अनेक निवडणुकांमध्ये त्यांनी विविध पक्षांसाठी काम केले आहे. सध्या ते जन सुराज पक्षाचे संस्थापक आहेत..२०२९ च्या निवडणुकीची तयारीपुढील तीन वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाने रणनीतिक पातळीवर मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रशांत किशोर यांच्या नेतृत्वाखाली डेटा अॅनालिटिक्स, स्मार्ट मेसेजिंग आणि प्रभावी प्रचार योजनांद्वारे पक्ष मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..डिझाईन बॉक्स काय आहे?नरेश अरोरा हे डिझाईन बॉक्स्ड क्रिएटिव्ह्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे सह-संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. ही कंपनी २०१० मध्ये सूरतमध्ये स्थापन झाली असून, राजकीय प्रचार व्यवस्थापन, डिजिटल मार्केटिंग आणि क्रिएटिव्ह सेवांमध्ये तज्ज्ञ आहे. अजित पवार यांच्या गटासाठी लोकसभा २०२४ आणि विधानसभा निवडणुकीत या कंपनीने काम केले होते. मात्र, जानेवारी २०२६ मध्ये पुण्यातील त्यांच्या कार्यालयावर पुणे गुन्हे शाखेने छापा टाकला होता.