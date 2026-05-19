Parth Pawar Clarification : प्रशांत किशोर राष्ट्रवादीसाठी काम करणार? पार्थ पवारांनी दिले स्पष्टीकरण; 'ही केवळ स्नेहभेट'

Prashant Kishor meeting news : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी प्रसिद्ध राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) काम करणार असल्याच्या चर्चांना आता पार्थ पवार (Parth Pawar) यांनी स्वतः स्पष्टीकरण देत पूर्णविराम दिला आहे. प्रशांत किशोर आणि पवार कुटुंबीयांमध्ये झालेल्या भेटीनंतर विविध माध्यमांतून सुरू झालेल्या तर्कवितर्कांवर प्रतिक्रिया देताना पार्थ पवार यांनी ही केवळ स्नेहभेट असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच प्रशांत किशोर यांनी राजकीय सल्लागार क्षेत्रातून काही वर्षांपूर्वीच निवृत्ती घेतली असून ते राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी रणनिती आखणार असल्याच्या चर्चांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..अलिकडेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार पार्थ पवार आणि प्रशांत किशोर यांच्यात बैठक झाल्याच्या वृत्तांनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते. निलेश अरोरा यांच्यानंतर प्रशांत किशोर राष्ट्रवादी काँग्रेसची निवडणूक रणनीती ठरवणार असल्याचा दावा काही माध्यमांतून केला जात होता. मात्र या सर्व चर्चांवर पार्थ पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत सविस्तर भूमिका मांडली..पार्थ पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, "प्रशांत किशोर आमचे स्नेही असून माझ्या बंधूसमान आहेत. दादांच्या काळापासून आमचे त्यांच्याशी घनिष्ठ संबंध आहेत. काल ते शहरात आले होते, त्यामुळे त्यांना आमच्या घरी भोजनासाठी आमंत्रित करण्याचा आणि त्यांच्याशी अभ्यासपूर्ण चर्चा करण्याचा आनंद मिळाला.".यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर काम करण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. "माझ्या माहितीनुसार, त्यांनी राजकीय सल्लागार क्षेत्रातून काही वर्षांपूर्वीच निवृत्ती घेतली आहे. भविष्यातही यात काही बदल होईल असे मला वाटत नाही," असे पार्थ पवार यांनी स्पष्ट केले.तसेच, "आम्ही एकमेकांसाठी नेहमीच खंबीरपणे उभे आहोत आणि भविष्यातही आवश्यक असेल तिथे तत्पर राहू," असे सांगत त्यांनी या भेटीला राजकीय रंग देऊ नये, असा अप्रत्यक्ष संदेशही दिला.पार्थ पवारांच्या या स्पष्टीकरणामुळे प्रशांत किशोर राष्ट्रवादी काँग्रेसची रणनीती आखणार असल्याच्या चर्चांना सध्या तरी पूर्णविराम मिळाला आहे. मात्र आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या भेटीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.