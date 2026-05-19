पुणे

‘प्रतिबिंब’ छायाचित्र प्रदर्शन २४ मेपासून

पुणे, ता. १९ ः व्यवसाय सांभाळून छायाचित्रणाची आवड जपणाऱ्या १३ हौशी छायाचित्रकारांच्या ‘प्रतिबिंब’ या छायाचित्र प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे प्रदर्शन २४ ते २६ मे या कालावधीत सकाळी १० ते रात्री ८ या वेळेत बालगंधर्व कलादालनात खुले असेल, अशी माहिती संयोजक केदार दंडगे आणि समीर चाफेकर यांनी मंगळवारी (ता. १९) पत्रकार परिषदेत दिली. ‘सुखी पांडा’, ‘देहम नेचरक्युअर’, ‘डिस्कव्हर नेचर’ आणि ‘शांतीवन, पाचगणी’ यांच्यातर्फे आयोजित या प्रदर्शनाचे हे दुसरे वर्ष आहे. या प्रदर्शनात वन्यजीव, पक्षी, विहंगम निसर्गदृश्ये आणि काही आगळ्यावेगळ्या छायाचित्रांचा नजराणा अनुभवता येईल.

