आम्ही पुढं जातोय हे तुम्हाला नकोय; पुण्यातल्या कॉलेजमुळे लंडनमधील नोकरी गेली; तरुणाचा VIDEO VIRAL

Viral Video: पुण्यातील एका कॉलेजमुळे माझी नोकरी गेली असा दावा लंडनमध्ये काम करणाऱ्या तरुणानं केलाय.याचा व्हिडीओ सध्या इंटरनेटवर व्हायरल होत आहे. तरुणाने म्हटलं की, मी कंपनीत काम करत होतो पण आता आयडी कार्ड परत देण्यासाठी निघालोय.पुण्यातील कॉलेजमुळे माझी नोकरी गेली. तरुणाचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून लाखो लोकांनी तो पाहिला आहे. यावर उलट सुलट प्रतिक्रियासुद्धा येत आहेत..कंपनीने कॉलेजला मेल करून माहिती विचारली होती. त्यात कॉलेजकडून तरुण त्या कॉलेजचा विद्यार्थी नसल्याचं सांगितलं. विद्यापीठात अर्जावेळी दोन शिफारसी दिल्या होत्या. मात्र त्याला नकार दिला. कारण आम्ही पुढं जात असल्याचं त्यांना आवडलं नाही. माझी फक्त नोकरी नव्हती तर माझा, माझ्या पालकांचा, शिक्षकांचा अन् माझ्या समाजाचा गेल्या कित्येक वर्षांचा संघर्ष होता असंही तरुणाने म्हटलंय..Thar Accident : भरधाव थारची सख्ख्या बहिणींना धडक; एकीचा मृत्यू, दुसरी गंभीर जखमी.नोकरी गेल्यानंतर प्रेम बिऱ्हाडे नावाच्या तरुणानं आपली कैफियत मांडताना म्हटलं की, लंडनमध्ये नोकरी मिळाली. मात्र उमेदवाराच्या पडताळणी प्रक्रियेवेळी पुण्यातल्या कॉलेजने हा आमचा विद्यार्थी नाही असं उत्तर दिलं. यामुळे कंपनीने नोकरीवरून काढून टाकलंय. सुरुवातीला तरुणाने पुण्यातलं कॉलेज असा उल्लेख केला पण कॉलेजचं नाव घेतलं नव्हतं..कॉलेजमुळे नोकरी गेली म्हणणाऱ्या तरुणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यावर वेगवेगळ्या कमेंट केल्या जात आहेत. तरुणाने काहीतरी केलं असेल म्हणून कॉलेजने असं उत्तर दिलं असावं असंही काहींनी म्हटलंय. तर काहींनी तरुण व्हिक्टिम कार्ड खेळत असल्याची टीका केलीय..जात जात काय करत बसतो म्हणणाऱ्यांनाही त्याने उत्तर दिलंय. माझ्या कॉलेजने मला सांगितलं की आम्हाला मेल आलाय. त्यांनी सांगितलं की, कागदपत्रे पडताळणी करून सांगतो. लॉली दास मॅडमनी मला सरदेसाई मॅडमना विचारावं लागेल. सरदेसाई मॅडमने तू एचओडींना विचार असं सांगत हात वर केले. कॉलेजचं नाव मॉडर्न कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड आर्ट्स असल्याचं त्याने सांगितलंय..पहाटे साडे चार वाजता उठून मी मॅडमना कॉल केला.मी कॉलेजमध्ये नियमित येत नव्हतो असं मॅडमनी सांगितलं. जर असं होतं तर विद्यापीठाकडे चांगला विद्यार्थी असल्याचं दोनदा शिफारस कॉलेजकडून कशी केली होती. हे निव्वळ जातीवादातून होत आहे असा आरोपही तरुणाने केलाय. तरुणाने त्याची सर्व कागदपत्रेही व्हिडीओमध्ये दाखवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.