Business Education VUCA: अनिश्चिततेचे व्यवस्थापन: 'VUCA' जगातील आव्हानांसाठी आधुनिक बिझनेस स्कूल्स विद्यार्थ्यांना कसे तयार करत आहेत?

पुणे:आजच्या काळात नेत्यांना अपुऱ्या माहितीच्या आधारे निर्णय घ्यावे लागतात. बाजारातील बदल नियोजनापेक्षा वेगाने घडत आहेत आणि व्यावसायिक समस्यांना आता कोणतीही साचेबद्ध उत्तरे उरलेली नाहीत. या बदलत्या वातावरणाला व्यावसायिक भाषेत'VUCA' (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) असे म्हटले जाते..पारंपारिक शिक्षण पद्धती स्थिर वातावरणासाठी योग्य होती, पण आजच्या अनिश्चित काळात ती अपुरी पडते. हीच दरी ओळखून पुण्यातील'पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बीझनेस मॅनेजमेंट' (PIBM)सारखी आघाडीची बिझनेस स्कूल्स आपला अभ्यासक्रम वास्तवावर आधारित तयार करत आहेत..VUCA म्हणजे नक्की काय?· Volatility (अस्थिरता):तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ वेगाने बदलत आहे. गेल्या वर्षी जे यशस्वी ठरले, ते यावर्षी चालेलच याची शाश्वती नाही.· Uncertainty (अनिश्चितता):केवळ डेटाच्या आधारे भविष्याचा अंदाज वर्तवणे कठीण झाले आहे. अपुऱ्या माहितीमध्येही नेत्यांना दिशा निवडावी लागते.· Complexity (गुंतागुंत):व्यवसायातील सर्व घटक एकमेकांशी जोडलेले असतात. एका विभागातील निर्णयाचा परिणाम संपूर्ण पुरवठा साखळी किंवा नियमांवर होऊ शकतो.· Ambiguity (संदिग्धता):एखाद्या परिस्थितीचा अर्थ लावण्याचे अनेक मार्ग असू शकतात. कोणताच एक मार्ग पूर्णपणे 'बरोबर' नसतो, अशा वेळी योग्य निर्णय घेणे हेच मोठे आव्हान असते..PIBM सारखी बिझनेस स्कूल्स स्वतःला कशी बदलत आहेत?१.उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम: PIBM सारख्या संस्था थेट कंपन्यांच्या संपर्कात राहून त्यांचा अभ्यासक्रम तयार करतात. यामुळे विद्यार्थ्यांना दहा वर्षांपूर्वीच्या जुन्या केसेसऐवजी आजच्या काळातील ज्वलंत समस्यांवर काम करायला मिळते.२.प्रायोगिक शिक्षण आणि सिम्युलेशन:केवळ सिद्धांत वाचून निर्णय घेता येत नाही. सिम्युलेशन आणि इंटर्नशिपद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष परिस्थिती दिली जाते, जिथे त्यांच्या निर्णयांचे परिणाम त्यांना प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळतात.३.सर्वंकष दृष्टिकोन (Cross-Functional Exposure):आज कंपन्यांना अशा व्यक्ती हव्या आहेत ज्यांना फायनान्स, मार्केटिंग आणि ऑपरेशन्स या सर्वांची समज असेल. विविध विषयांचे विद्यार्थी एकत्र काम केल्यामुळे त्यांना व्यवसायाकडे बघण्याचा एक व्यापक दृष्टिकोन मिळतो.४.सॉफ्ट स्किल्स आणि भावनिक बुद्धिमत्ता:जेव्हा परिस्थिती कठीण असते, तेव्हा तांत्रिक ज्ञानापेक्षा संयम आणि संवाद अधिक महत्त्वाचा ठरतो. दडपणाखाली शांत राहून नेतृत्व करण्याचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जाते.५.कॉर्पोरेट एक्स्पोजर आणि लाईव्ह प्रोजेक्ट्स: PIBM चे १००० पेक्षा जास्त कंपन्यांशी करार आहेत. यामुळे विद्यार्थी प्रत्यक्ष कंपन्यांच्या समस्यांवर काम करतात आणि काही वेळा त्यांच्या सूचनांची अंमलबजावणीही केली जाते..तंत्रज्ञानाची साथअनिश्चितता हाताळण्यासाठी 'डेटा अॅनालिटिक्स' आणि 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) यांसारख्या साधनांचा वापर करणे अनिवार्य झाले आहे. आधुनिक बिझनेस स्कूल्स विद्यार्थ्यांना या साधनांचा प्रभावी वापर करून अचूक प्रश्न विचारायला शिकवत आहेत..विद्यार्थ्यांनी बिझनेस स्कूल निवडताना काय पाहावे?· प्राध्यापकांना कॉर्पोरेट क्षेत्राचा अनुभव आहे का?· अनिश्चित काळात निर्णय घेण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते का?· अभ्यासक्रमात प्रत्यक्ष प्रोजेक्ट्स आणि उद्योगांचा सहभाग किती आहे?आधुनिक बिझनेस स्कूल्स आता केवळ लेक्चर्सपुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत.PIBMसारख्या संस्था विद्यार्थ्यांना दबावाखाली काम करायला, वास्तवातील आव्हाने स्वीकारायला आणि तांत्रिक व भावनिकरीत्या खंबीर बनायला शिकवत आहेत. अशा वातावरणात शिकणारे विद्यार्थीच उद्याचे यशस्वी नेते बनू शकतात.