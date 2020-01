पुणे : वडापावचे दरही आता परवडेना...

मंचर : गरिबांची पोटपूजा, मध्यमवर्गीयांचे फावल्या वेळेतील खाद्यपदार्थ आणि श्रीमंतांसाठी चवीचे खाणे असलेला वडापाव आता 12 रुपयांवर गेला आहे. तेल व बटाट्याच्या दरामध्ये झालेल्या वाढीमुळे त्याचा परिणाम वडापावच्या किमतीवरही झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, मंचर शहरात अजूनही वडापावचे दर स्थिर असून दहा रुपयेच आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप वडा तळण्यासाठी प्रामुख्याने पाम व सोयाबीन तेलाचाच वापर केला जातो. गेल्या 15 दिवसापासून मलेशीया देशातून होणाऱ्या पाम तेलाची आवक थांबलेली आहे. तर अति व अवकाळी पावसामुळे जवळपास ५० टक्के सोयाबीनचे पिक वाया गेले आहे. त्यामुळे या दोन्ही तेलाची उपलब्धता कमी झाली आहे. पाम तेल व सोयाबीन तेलाच्या किमतीमध्ये प्रति किलोला अनुक्रमे 20 व 17 रुपयांनी वाढ झाली आहे, अशी माहिती मंचर येथील घाऊक किराणा मालाच्या व्यापाऱ्यांने दिली. बटाट्याचे बाजारभाव वाढले आहेत. दहा ते बारा रुपये प्रति किलो मिळणारा बटाटा प्रतिकिलो 25 रुपयांच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे पूर्वी दहा रुपयाला मिळणारा वडापाव आता बारा रुपयापर्यंत गेला आहे, अशी माहिती अवसरी बुद्रुक येथील वडापाव विक्रेते विणू हिंगे यांनी दिली. मंचर शहरात मात्र अजून बटाटा वडा विक्रीचा भाव स्थिर आहेत. सध्या दहा रुपयाने वडापाव विक्री करणे परवडत नाही. पण खवय्यांच्या प्रेमापोटी अजून बाजारभाव वाढवलेले नाहीत. असे मंचर येथील वडापाव विक्रेते पिंटू कोटकर व अनिल भैये यांनी सांगितले.

Web Title: prices of Vadapav have been Increased