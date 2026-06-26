प्रवेश शुल्कावरून मुख्याध्यापिकेला उचलून टाकण्याची पालकांची धमकी

प्रवेश शुल्कावरून मुख्याध्यापिकेला
धमकी; पाच जणांवर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २७ : शाळेतील मुख्याध्यापिकेच्या कक्षात घुसून प्रवेश शुल्काची रक्कम मागत अरेरावी व धमकी दिल्याप्रकरणी पाच जणांविरुद्ध सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. निशा केचगुंडी यांच्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल झाला असून, १६ जून रोजी सकाळी नऊच्या सुमारास हा प्रकार घडला.
फिर्यादीनुसार, श्रीमत सरस्वती बालक मंदिर शाळेतील मुख्याध्यापिका निशा केचगुंडी या त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात व्यस्त असताना सिद्राम तट्टे, मोहन मादगुंडी, नरसिंह आदप्पा सरला व अन्य दोन अनोळखी व्यक्ती मुख्याध्यापिकेच्या कक्षात आले. त्यांनी प्रवेश शुल्काची जमा झालेली रक्कम देण्याची मागणी केली. त्यावर केचगुंडी यांनी पैसे देणे शक्य नसल्याचे सांगितले.
यामुळे संबंधितांनी त्यांना घेराव घालत शरीरास स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच अरेरावी करत, ‘बघून घेतो’, ‘तुमच्यासारखे दहा मुख्याध्यापक येथे आणून बसवू’, ‘आत्ताच्या आत्ता पैसे द्या, अन्यथा तुमची उचलबांगडी करू,’ अशी धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
घटनेदरम्यान ‘डायल ११२’वरून पोलिसांना माहिती देण्यात आली. त्यानंतर पोलिस तातडीने शाळेत दाखल झाले. संबंधितांना नोटीस बजावून पुढील चौकशी करण्यात येणार असून, सहायक पोलिस निरीक्षक राजगुरू तपास करीत आहेत.
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