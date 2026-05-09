- पांडुरंग सरोदेपुणे - वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी शहरातील ३३ रस्त्यांच्या कामांना (मिसिंग लिंक) प्राधान्य देण्याचे महापालिकेने निश्चित केले आहे. या रस्त्यांसाठी १२०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ३३ पैकी २१ रस्त्यांसाठी भूसंपादनाचे काम डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये वाकड ते नवले पूल या दरम्यानच्या महामार्गालगत दोन्ही बाजूंच्या सेवा रस्त्यांचा समावेश आहे..येत्या दोन वर्षात ३३ रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागल्यास शहरातील २५ टक्के वाहतूक कोंडीची समस्या सुटण्याची चिन्हे आहेत. पुणे शहरासह नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी तब्बल ४५० किलोमीटरच्या मिसिंग लिंक रस्त्यांची कामे पूर्ण व्हावीत, यासाठी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्या आदेशानुसार वाहतूक नियोजन विभागाकडून काम सुरू करण्यात आले आहे..त्यापैकी प्रशासनाने सर्वाधिक प्राधान्य ३३ मिसिंग लिंक रस्त्यांना दिले आहे. महापालिकेकडून प्राधान्याने केल्या जाणाऱ्या ३३ पैकी ११ मिसिंग लिंक रस्त्यांच्या जागेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यापैकी एक ते दोन ठिकाणी रस्त्याच्या कामास प्रत्यक्षात सुरुवातही झालेली आहे.दरम्यान, यंदा १० मिसिंग लिंक रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने ठेवले आहे. त्यामध्ये दोन रस्त्यांचा समावेश आहे. त्यामध्ये पहिला रस्ता वाकड ते नवले पूल या दरम्यानच्या महामार्गालगतच्या दोन्ही बाजूंचा सेवा रस्ता आहे. दोन्ही बाजूंच्या सेवा रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. सेवा रस्त्यांसाठी ५० टक्के जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. उर्वरित ५० टक्के जागा डिसेंबर २०२६ पर्यंत ताब्यात येण्यासाठीची प्रक्रिया महापालिकेकडून केली जात आहे. दुसरा रस्ता धायरी येथील असून, त्यासाठी सक्तीने भूसंपादनासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..काम सुरू असलेले ११ रस्तेएकलव्य कॉलेज ते कोथरूडबाणेर पॅनकार्ड क्लब ते मुरकुटे वस्तीसुतारवाडी बस डेपो रस्ता, न्यू एअरपोर्ट ते विमाननगरन्यू एअरपोर्ट ते विमाननगर (सिंबायोसिस मार्गेचौधरी वस्ती फाउंटन रस्ता व किर्लोस्कर पूल ते मगरपट्टा साउथ रस्ताराष्ट्रीय महामार्ग ते सनसिटी रस्ता व फनटाईम सिंहगड रस्ता ते कर्वेनगरनवले पूल ते भूमकर चौक सेवा रस्तासीताराम आबाजी बिबवे रस्ता ते गुरुराज सोसायटी रस्ता .डिसेंबर २०२६ पर्यंत काम पूर्ण होणारे रस्तेराजाराम पूल ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्ता चौकडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्ता ते रोझरी स्कूल, महामार्गबाणेर पाषाण लिंक रस्ता व गणराज चौक ते कस्पटे वस्तीनागरस रस्ता, औंध ते बालेवाडी स्टेडियमगुंजन चौक ते कल्याणीनगरव्हीआयटी कॉलेज ते कोंढवा रस्ताह्यूम पाईप-प्रयेजा सिटी रस्ता ते धायरी (कोद्रे फार्म मार्गे)एबीसी चौक ते ताडीगुत्ता- एनएम रस्तामुंढवा आरओबी ते केशवनगर .शहरातील ३३ मिसिंग रस्त्यांपैकी २१ रस्त्यांची कामे यंदा पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे तर दोन वर्षात ३३ मिसिंग लिंकची कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने ठेवले आहे. ही कामे पूर्ण झाल्यास शहरातील २५ टक्के वाहतूक कोंडीची समस्या सुटण्यास मदत होईल.- निखिल मिजार, वाहतूक नियोजक, महापालिका.