पुणे

Prithviraj Chavan Missing Link : माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांकडून मिसिंग लिंकचे कौतुक; प्रकल्प का नाकारला, भ्रष्टाचारावर केली भूमिका स्पष्ट

Prithviraj Chavan Statement : मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कौतुक करताना, आपल्या कार्यकाळात तो का नाकारला होता याचे स्पष्टीकरण दिले. तसेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
Prithviraj Chavan statement Missing Link

Prithviraj Chavan statement Missing Link

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Missing Link Project : पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवरील मिसिंग लिंकवर दरड कोसळल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरा झडत आहेत. राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मिसिंग लिंक प्रकल्पाला आपला कधीही विरोध नव्हता. उलट या प्रकल्पाची संकल्पना आपल्या सरकारच्या काळातच पुढे आली होती. मात्र, सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक अभ्यास आणि खर्चाचा फेरआढावा घेण्यासाठीच २०१३ मध्ये प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितले.

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