Prithviraj Chavan Missing Link : माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांकडून मिसिंग लिंकचे कौतुक; प्रकल्प का नाकारला, भ्रष्टाचारावर केली भूमिका स्पष्ट

Missing Link Project : पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवरील मिसिंग लिंकवर दरड कोसळल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरा झडत आहेत. राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मिसिंग लिंक प्रकल्पाला आपला कधीही विरोध नव्हता. उलट या प्रकल्पाची संकल्पना आपल्या सरकारच्या काळातच पुढे आली होती. मात्र, सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक अभ्यास आणि खर्चाचा फेरआढावा घेण्यासाठीच २०१३ मध्ये प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितले..एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, "मी डिसेंबर २०१३ मध्ये प्रकल्पाला स्थगिती दिली, तेव्हा सर्व तांत्रिक गणिते, सुरक्षा निकष, विंड टनेलचा अभ्यास आणि प्रकल्पाच्या खर्चाची पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या वेळी देशात अशा प्रकारचा बोगदा बांधण्याचा अनुभव नव्हता. त्यामुळे सुरक्षेची खात्री झाल्यानंतरच पुढे जावे, अशी आमची भूमिका होती.".ते पुढे म्हणाले, "मिसिंग लिंक प्रकल्प व्हायलाच हवा होता आणि तो झाल्याचं स्वागतच आहे. माझा या प्रकल्पाला कोणताही आक्षेप नव्हता. मात्र, प्रकल्पाच्या कामात दर्जा आणि सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड झाली नसावी, याची खात्री होणे आवश्यक आहे.".Missing Link: मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकची एक लेन सुरू, दुसरी बंद; वाहतूक पर्यायी मार्गाने, प्रवास करण्याआधी चेक करा.चव्हाण यांनी प्रकल्पाच्या खर्चवाढीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. "कामाचे डिझाइन चांगले असले तरी प्रत्यक्ष कंत्राटी प्रक्रियेत काही अनियमितता किंवा भ्रष्टाचार झाला असेल का, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. दर्जानुसार काम झाले का, याचाही तपास व्हायला हवा," असे ते म्हणाले..समृद्धी महामार्गाच्या खर्चाचा संदर्भ देत त्यांनी महाराष्ट्रातील काही मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याची गरज असल्याचेही मत व्यक्त केले. तसेच, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारताना सुरक्षेच्या निकषांशी कोणतीही तडजोड होता कामा नये, असे त्यांनी अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.