Ramdas Athawale: ‘भोंदूगिरी रोखण्यासाठी बुवा-बाबांची चौकशी व्हावी’: राज्यमंत्री रामदास आठवले, शिवाजी महाराजांवरील वक्तव्य वादग्रस्त!

पुणे : ''भोंदू अशोक खरातचा भांडाफोड झाल्यानंतर आता देशातील सर्वच बुवा-बाबांची सखोल चौकशी केली पाहिजे,'' असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मंगळवारी केले. तसेच ''धार्मिक गुरूंनी वादग्रस्त विधाने करण्यापेक्षा समाजाचे प्रबोधन करावे,'' असेही या वेळी ते म्हणाले...पुण्यातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, मातंग आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष अण्णा वायदंडे, मोहन जगताप, श्याम सदाफुले आदी उपस्थित होते.. बागेश्वर धामचे धीरेंद्रशास्त्री यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानावर आठवले म्हणाले, ''धार्मिक गुरूंनी वादग्रस्त विधाने करण्यापेक्षा समाजाचे प्रबोधन करावे. धीरेंद्रशास्त्री यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल केलेले विधान अयोग्य आहे..'' आमदार संजय गायकवाडप्रकरणी आठवले म्हणाले, ''पुस्तकाची नवी आवृत्ती प्रकाशित करताना प्रकाशकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज कोण होते? असा बदल करण्यास हरकत नव्हती. लोकप्रतिनिधींनीही बोलताना जबाबदारीचे भान ठेवावे.''