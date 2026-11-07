Professional Education Admission and Fee Rules Amendment : राज्यातील व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रवेश व शुल्क नियमांत लवकरच मोठे बदल

पुणे : राज्यातील व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या प्रवेश प्रक्रियेसह शुल्क नियमनाच्या नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने २०१५ च्या प्रवेश व शुल्क विनियमन अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी विशेष समिती गठीत केली आहे. या समितीला सुधारित अधिनियम आणि नियमांचा मसुदा शिफारशींसह अवघ्या दहा दिवसांत सरकारकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत आणि खासगी शिक्षण संस्थांच्या शुल्क निश्चितीच्या पद्धतीत कोणते बदल होणार, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक संस्थांचे लक्ष लागले आहे..महाराष्ट्र व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेशाचे विनियमन) आणि विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (शुल्काचे विनियमन) अधिनियम, २०१५ मध्ये सुधारणा करण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात तंत्रशिक्षण संचालनालय, प्रवेश नियामक प्राधिकरण आणि शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी सरकारकडे प्रस्ताव सादर केले होते. या प्रस्तावांचा सर्वंकष अभ्यास करून कायद्यात आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ६ नोव्हेंबरला शासन निर्णयाद्वारे समिती स्थापन केली आहे..या कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून प्रवेश प्रक्रिया आणि शुल्क नियमनाशी संबंधित बाबींमध्ये आवश्यक बदल सुचविण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे. समितीच्या शिफारशींनंतर सुधारित अधिनियम आणि नियमांचा मसुदा तयार करून सरकारला सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर शासनाकडून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे..सात सदस्यीय समिती गठीतनिवृत्त प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव तथा राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक, विधी व न्याय विभागाचे निवृत्त सल्लागार तथा सहसचिव डी. पी. गोमारे आणि तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक यांचा समितीत समावेश आहे..दहा दिवसांत मसुदा सादर करणारसमितीला अधिनियमातील विद्यमान तरतुदी, प्रस्तावित सुधारणा आणि संबंधित नियमांचा अभ्यास करून सुधारित कायद्याचा मसुदा तयार करायचा आहे. त्यानंतर आवश्यक शिफारशींसह हा मसुदा दहा दिवसांच्या आत सरकारकडे सादर करावा लागणार आहे. समितीचे कामकाज तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या मुंबई येथील कार्यालयात चालणार आहे. या समितीच्या अहवालानंतर व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रवेश आणि शुल्क नियमनाच्या प्रक्रियेत नेमके कोणते बदल होतात, हे स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.