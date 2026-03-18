Pune News: मावळ तालुक्यातील वनक्षेत्रात वीजनिर्मिती प्रकल्प नकोच; स्थानिक नागरिकांचा विरोध, पर्यावरणासह प्राणिमात्रांना धोका!

टाकवे बुद्रुक : मावळ तालुक्यात शिरोता वनक्षेत्र हद्दीतील प्रस्तावित जल विद्युतनिर्मिती प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांनी व पर्यावरणमित्रांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. वडगाव येथे तहसीलदार आणि वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना या संदर्भात सविस्तर निवेदन देण्यात आले. 'प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द न झाल्यास आमरण उपोषण आणि तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,' असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे..सह्याद्रीच्या कुशीतील या परिसरात जल विद्युतनिर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड आणि डोंगर उत्खनन होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे दुर्मीळ वृक्ष, वेली आणि प्राण्यांच्या अस्तित्वावर गदा येणार आहे. तसेच स्थानिकांना विश्वासात न घेता किंवा त्यांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करून हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे..'मावळचा निसर्ग हीच आमची खरी संपत्ती आहे. तुटपुंज्या रोजगारासाठी आम्ही निसर्गाचा बळी देऊ देणार नाही. जर प्रशासनाने या निवेदनाची दखल घेऊन प्रकल्प तातडीने थांबवला नाही, तर उपोषण करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे,' असे निवेदन देताना युवकांनी स्पष्ट केले..निसर्गाला हानी पोहोचणारया पठारावर समृद्ध व जैवविविधतेने नटलेले जंगल आहे. मावळातील अतिसंवेदनशील हा भाग असून, सांबरासह अन्य प्राण्यांचा या वनक्षेत्रात अधिवास आहे. महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी 'शेकरू' आणि हरणाची दुर्मीळ प्रजात 'पिसोरी' यांचाही या जंगलात वावर आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे येथील जंगल नष्ट होऊन वन्यप्राणी बेघर होण्याची भीती या नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.