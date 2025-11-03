पुणे

Narayangaon News : बिबट हल्ले रोखण्यासाठी पुणे नाशिक महामार्गावर आंदोलन; वाहतुकीची कोंडी

बिबट हल्ले रोखण्यासाठी वन विभागाच्या सर्व उपयोजना अपुऱ्या पडत आहेत.
narayangaon agitation

narayangaon agitation

sakal

रवींद्र पाटे
Updated on

नारायणगाव - बिबट हल्ले रोखण्यासाठी वन विभागाच्या सर्व उपयोजना अपुऱ्या पडत आहेत. पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथे रोहन विलास बोंबे (वय-१३ ) या शालेय विद्यार्थ्यांचा बिबट्याच्या हल्ल्यात झालेला मृत्यू. जुन्नर तालुक्यात सुद्धा बिबट्याचे वाढलेले. बिबट्याच्या हल्ल्यात मागील महिनाभरात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे.

Loading content, please wait...
attack
Leopard
Traffic
agitation news
Protest
Pune Nashik Highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com