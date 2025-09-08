पुणे

2023च्या PSI परीक्षेत मुलींमध्ये प्रथम आलेल्या अश्विनी केदारी यांचं निधन; मृत्यूशी झुंज अपयशी

Ashwini Kedari Passes Away : पीएसआय परीक्षेत राज्यात मुलींमध्ये प्रथम आलेल्या अश्विनी केदारी यांचं वयाच्या ३०व्या वर्षी निधन झालं. अपघातानंतर त्यांच्यावर रुग्णालयात आठवड्याभरापासून उपचार सुरू होते.
सूरज यादव
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०२३मध्ये घेतलेल्या पीएसआय परीक्षेत राज्यात मुलींमध्ये प्रथम आलेल्या अश्विनी बाबुराव केदारी यांचं निधन झालं. काही दिवसांपूर्वी अपघातानंतर त्यांची मृत्यूशी झुंज सुरू होती. पण रुग्णालयात उपचारावेळीच वयाच्या ३०व्या वर्षी त्यांची प्राणज्योत मालवली. अश्विनी केदारी या खेड तालुक्यातल्या पाळू या गावच्या होत्या. २०२३च्या पीएसआय परीक्षेत राज्यात मुलींमधून त्यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला होता.

