2023च्या PSI परीक्षेत मुलींमध्ये प्रथम आलेल्या अश्विनी केदारी यांचं निधन; मृत्यूशी झुंज अपयशी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०२३मध्ये घेतलेल्या पीएसआय परीक्षेत राज्यात मुलींमध्ये प्रथम आलेल्या अश्विनी बाबुराव केदारी यांचं निधन झालं. काही दिवसांपूर्वी अपघातानंतर त्यांची मृत्यूशी झुंज सुरू होती. पण रुग्णालयात उपचारावेळीच वयाच्या ३०व्या वर्षी त्यांची प्राणज्योत मालवली. अश्विनी केदारी या खेड तालुक्यातल्या पाळू या गावच्या होत्या. २०२३च्या पीएसआय परीक्षेत राज्यात मुलींमधून त्यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला होता..आयुषचा मृतदेह हत्येच्या ३ दिवसानंतरही ससूनमध्येच, अंत्यसंस्काराला इतका वेळ का?.अश्विनी केदारी यांनी २०२३मध्ये पीएसआय परीक्षेत उज्ज्वल यश मिळवलं होतं. पण त्यांना जिल्हाधिकारी व्हायचं होतं. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू होती. त्यासाठी अभ्यासही सुरू होता. पण अपघातानंतर अकाली निधनाने त्यांचं हे स्वप्न अपूर्ण राहिलं. एका सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या अश्विनी केदारी यांनी जिद्द, चिकाटीच्या जोरावर पीएसआय पदाला गवसणी घातली होती..चिखल पाहून कार्यकर्त्याच्या खांद्यावर बसले खासदार, पूरग्रस्त भागाची केली पाहणी; VIDEO VIRAL.अश्विनी केदारी २८ ऑगस्ट रोजी पहाटे अभ्यासासाठी उठल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी अंघोळीला पाणी तापत ठेवलं. दरम्यान, पाणी तापल्याचं बघायला गेल्या असताना बाथरूममध्ये त्यांना हिटरचा धक्का बसला. यावेळी उकळलेलं पाणी अंगावर सांडल्यानं त्या ८० टक्के भाजल्या होत्या. अश्विनी यांना त्यानंतर तातडीने पिंपरी चिंचवड इथं डीवाय पाटील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं होतं..रुग्णालयात त्यांच्यावर गेल्या आठ दिवसांपासून उपचार सुरू होते. त्यांच्यावर उपचारासाठीचा खर्चही जास्त होता. यासाठी खेड तालुक्यातल्या काही सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून आर्थिक मदतीचं आवाहन करण्यात आलं होतं. अनेकांनी आर्थिक मदतीचा हात पुढे करण्यात आला. पण अश्विनीची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली.