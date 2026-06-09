Pune Belasar Toll: बेलसर टोलनाक्यावर संतापाचा उद्रेक! ‘स्थानिकांकडून टोल वसुली बंद करा’, सर्वपक्षीयांचे आंदोलन

जेजुरी: पुणे-पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील बेलसर टोलनाक्यावर (ता. पुरंदर) स्थानिक टोल भरणार नाहीत, टोलनाका बंद करा, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी भर उन्हात सोमवारी (ता.८) दुपारी आंदोलन केले. टोल वसुलीची सक्ती केल्यास पुढील काळात अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी पुरंदरवासी टोलविरोधी संघर्ष समितीने दिला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...टोलनाक्याचा निषेध म्हणून जागरण गोंधळ घालण्यात आला. बेलसर टोलनाक्यावर स्थानिकांनी टोलमाफी मिळावी तसेच टोलनाका दुसरीकडे स्थलांतरित करावा, या मागणीचे निवेदन सर्वपक्षीयांकडून टोल प्रशासनास देण्यात आले..तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी माजी आमदार जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी टोल नाक्यावर येऊ शकत नाहीत. पुरंदरमधील नागरिकांना टोल रद्द व्हावा तसेच येथील टोलनाकाच काढून टाकावा. अन्यथा मनसे स्टाईल आंदोलन केले जाईल, असा इशारा मनसेचे तालुकाध्यक्ष उमेश जगताप यांनी दिला. दरम्यान, माजी विश्वस्त शिवराज झगडे यांनी टोलची जागा चुकीची असल्याचे सांगत स्थानिकांना टोल अन्यायकारक असल्याचे सांगितले..यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य अजय इंगळे, आम आदमी पक्षाचे दत्तात्रेय कड, राष्ट्रवादी शरद पवार गट उपाध्यक्ष श्यामराव धुमाळ, शिवसेना ठाकरे गट तालुकाध्यक्ष अभिजित जगताप, महेश जेधे आदींनी टोलनाका बंद करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी केली.यावेळी यशवंत दोडके, रमेश लेंडे, विकास पवार, गणेश कुंभार, विठ्ठल सोनवणे, योगेश जगताप, शिवाजी जगताप, सत्यवान उबाळे, सुशील राऊत, विजय झगडे, बापूराव भोर, सुरेश उबाळे, रोहिदास कुंभार,रमेश बयास, बाळासाहेब झगडे, प्रकाश खाडे आदी उपस्थित होते..संघर्ष समितीच्या वतीने स्थानिक भूमिपुत्रांच्या वाहनांना टोलमुक्त असे स्टीकर लवकरच वितरित करण्यात येणार आहे. यासाठी संपर्क करण्याचे आवाहन करत आहोत.- संदीप जगताप, प्रमुख, पुरंदरवासीय टोलविरोधी संघर्ष समिती.दृष्टिक्षेपातपुणे-पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्गाचे अजून काम पूर्ण झाले नाहीविकसित करण्यात आलेल्या रस्त्यावर अद्याप खड्डे, चिरामहामार्गासाठी अनेक शेतकरी, दुकानदार, नागरिकांच्या जागा संपादितत्यांना योग्य मोबदला मिळाला नाही. उलट त्यांनाच टोल भरावा लागतो.Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.खंडोबाच्या भाविकांना भुर्दंड का?‘पंढरपूरला जाण्यासाठी वारकरी बांधवांसाठी हा महामार्ग निर्माण केला असून, त्याचा भुर्दंड खंडोबाच्या भाविकांना का?,’ असा सवाल संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष संदीप जगताप यांनी उपस्थित केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.