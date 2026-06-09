पुणे

Pune Belasar Toll: बेलसर टोलनाक्यावर संतापाचा उद्रेक! ‘स्थानिकांकडून टोल वसुली बंद करा’, सर्वपक्षीयांचे आंदोलन

Belsar toll plaza protest against toll collection from locals: बेलसर टोलनाक्यावर स्थानिकांचा संताप उसळला; टोलमाफी, टोलनाका स्थलांतर आणि नाका बंद करण्याच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीयांचा एकत्रित जंगी आंदोलनाचा इशारा
Belsar Toll Row Escalates: Locals Demand Toll-Free Passage and Relocation of Plaza

Belsar Toll Row Escalates: Locals Demand Toll-Free Passage and Relocation of Plaza

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जेजुरी: पुणे-पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील बेलसर टोलनाक्यावर (ता. पुरंदर) स्थानिक टोल भरणार नाहीत, टोलनाका बंद करा, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी भर उन्हात सोमवारी (ता.८) दुपारी आंदोलन केले. टोल वसुलीची सक्ती केल्यास पुढील काळात अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी पुरंदरवासी टोलविरोधी संघर्ष समितीने दिला आहे.

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