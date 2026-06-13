Pune News : शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शिवाजी महाराजांच्या नीतिमत्ता अंगीकारावी; खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांचे प्रतिपादन

पुणे - ‘रयतेचे राज्य म्हणजे केवळ लोकप्रिय घोषणा नसून ती एक जबाबदारी आहे. शिवरायांचे राज्य हे ‘न्याया’चे होते. आजच्या व्यवस्थेतही त्याच न्यायाची, पारदर्शकतेची आणि शेतकऱ्यांच्या कष्टाला मिळणाऱ्या आदराची नितांत गरज आहे. आजच्या काळात शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शिवाजी महाराजांच्या नीतिमत्तेचा अंगीकार करणे गरजेचे आहे,’ असे प्रतिपादन खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांनी केले..लेखक बापू देशमुख लिखित ‘हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज’ या मराठी तर ‘द पायोनिअर ऑफ मराठा एम्पायर: छत्रपती शिवाजी महाराज’ या इंग्रजी पुस्तकाच्या प्रकाशन प्रसंगी ते बोलत होते. राजा बहादूर मिल रस्त्यावरील ‘ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरिअल सोसायटी’ च्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या इमारतीमध्ये शनिवारी झालेल्या या कार्यक्रमाला इतिहास संशोधक पांडुरंग बलकवडे, इतिहास लेखक डॉ. श्रीमंत कोकाटे, पतित पावन संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. एस. झेड. देशमुख, उद्योजक रोहिदास दांगट, बाबाराजे जाधवराव यांसह इतर मान्यवर उपस्थित होते..स्वराज्य निर्मिती आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य हा केवळ इतिहासाचा भाग नसून तो अखंड प्रेरणेचा स्रोत आहे. महाराजांच्या विचारांचा वारसा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे आजच्या काळात अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगत शिवाजी महाराजांचा खरा इतिहास सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी आवर्जून नमुद केले..बलकवडे म्हणाले, ‘शिवरायांनी अवघ्या १२ व्या वर्षी वडिलांच्या विखुरलेल्या जहागिरीला सावरून, सर्व जातिधर्माच्या रयतेला एकत्र करत स्वराज्य उभारले. सहा वर्षे करमुक्त शेती आणि शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून उभारलेले हे राज्य आजही जगासाठी आदर्श आहे. केवळ तलवारीने नव्हे, तर रयतेच्या कल्याणाच्या प्रशासकीय नीतीने त्यांनी ‘रयतेचे राज्य’ निर्माण केले. आजच्या व्यवस्थेने हा खरा इतिहास गिरवण्याची गरज आहे.’ शिवरायांचे कार्य कोणत्याही राजकीय वादापलीकडचे आहे. केवळ लढाया नव्हे, तर रयतेच्या कल्याणाचा त्यांचा आदर्श प्रत्येक गावात पोचवणे हीच काळाची गरज आहे असे मत कोकाटे यांनी व्यक्त केले..यावेळी कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित राहू न शकल्याने त्यांचा संदेश वाचून दाखवण्यात आला. प्रा. एस. झेड. देशमुख, बाबाराजे जाधवराव यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक रोहिदास दांगट तर सूत्रसंचालन मुकुंद काकडे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.