Khed Karanjavihire road safety: खेंगलेवस्ती परिसरात उघडी विहीर, वाढत्या वाहतुकीत दुर्घटनेचा धोका; प्रशासन व जागा मालक सुस्त

आंबेठाण : करंजविहीरे ( ता.खेड ) येथे नवलाख उंबरे रस्त्यावर असणाऱ्या खेंगले वस्ती परिसरात मुख्य वर्दळीच्या रस्त्यालगत धोकादायक विहीर आहे.नव्यानेच या विहिरीचे काम करण्यात आले असून रस्त्याच्या उंचीपेक्षा ही विहीर खाली येत असल्याने भविष्यात मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..करंजविहिरे ते नवलाख उंबरे हा रस्ता खेड तालुक्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात कारखाने येत आहेत. काही वर्षांपूर्वी या रस्त्याचे रुंदीकरण आणि काँक्रीटीकरण करण्यात आले. त्यामुळे वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.या मार्गालगत खेंगले वस्ती परिसरात एक विहीर खोदण्यात आली आहे.या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कुठलीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही..संरक्षणात्मक उपाय म्हणून येथे उंच कठडे,भिंती, झाकण,जाळी बसविण्यात आलेली नाही.किंवा रात्रीच्या वेळी परावर्तक किंवा लाइट व्यवस्था केलेली दिसत नाही.शासनाच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग येथे सुस्त असल्याचे दिसत आहे तर स्थानिक पातळीवर संबंधित जागा मालकाने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे..मला पाहिल्याशिवाय नक्की जागेवरची परिस्थिती सांगता येणार नाही. मी पाहणी करते किंवा आमच्या साईड इंजिनिअरला सांगून पाहणी करायला सांगते.भाग्यश्री गिरी (शाखा अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग) .या मार्गाने तळेगाव दाभाडे,पिंपरी,चिंचवड,मुंबई या भागात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. याशिवाय एमआयडीसीत रोजंदारीसाठी येणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण मोठे आहे. रस्ता प्रशस्त आणि चांगला झाल्याने वाहनांचा वेग मोठा असतो. अशावेळी कुठलीही पूर्वसूचना न दिलेली किंवा सूचना फलक नसलेली विहीर जीवघेणी ठरू शकते. या ठिकाणी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.संतोष पडवळ (प्रवासी)