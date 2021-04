पुणेकरांसाठी मोठी बातमी: २ लाख ४८ हजार लस मिळणार; अखेर केंद्राची कृपादृष्टी

पुणे : महाराष्ट्रात लशीचा तुडवडा असल्याचं वक्तव्य आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केलं होतं. राज्यात कोव्हिड-19 विरोधी लशींची तुटवडा असल्याचं मान्य करत त्यांनी म्हटलं होतं की, राज्यात तीन दिवस पुरेल इतकाच लशींचा साठा आहे. जर येत्या तीन दिवसात लस मिळाली नाही तर लशीकरण बंद पडेल, असं टोपे पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं होतं. आता केंद्र सरकारने पुणे जिल्हाला मोठी भेट दिली आहे. पुणे जिल्ह्याला २ लाख ४८ हजार कोरोना लशीचे डोस प्राप्त झाले आहेत. त्यातील पुणे शहराला ४० टक्के, ग्रामीणला ४० टक्के आणि पिंपरी-चिंचवडला २० टक्के लस मिळणार असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. येत्या रविवारी देखील पुणे जिल्ह्याला १ लाख २५,००० लस मिळणार आहेत. कोरोना लशीच्या तुडवड्यामुळे अनेक ठिकाणी लशीकरणाची प्रक्रिया ठप्प झाली होती. पुणेकरांना लशीकरण केंद्रावर जाऊन लस न घेताच माघारी फिरावं लागत होतं. मात्र, आता पुणेकरांच्या लशीकरणामध्ये बाधा न येता लशीकरणाची मोहिम सुरु राहिल, अशी आशा आहे. केंद्राने सरतेशेवटी देशात सर्वाधिक कोरोना उद्रेक असलेल्या पुण्यावर कृपादृष्टी केल्याचं दिसून येतंय. - पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पुण्यात काय परिस्थिती?

6 एप्रिलला पुण्यात कोव्हिशिल्ड लशीचे 15,300 आणि कोव्हॅक्सीन लशीचे निव्वळ 120 डोस शिल्लक असल्याची माहिती आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिली होती. देशातील कोरोना हॉटस्पॉटमध्ये पुणे देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. पुण्यात कोरोनाग्रस्तांचा पॉझिटिव्हीटी रेट 35 टक्के आहे. खासगी कोरोना लसीकरण केंद्र बंद

पुण्यात आज अनेक ठिकाणी खासगी कोरोना लसीकरण केंद्रात लसीकरण बंद करण्यात आले होते. या लसीकरण केंद्रात दिवसाला अंदाजे हजार जणांना लस देण्यात येत होती. लस घेण्यासाठी लोकांचीही वणवण सुरू झालीय. जिथे कोरोना चाचणी सुरू आहे, त्याठिकाणी लोक जिथे लसीकरण सुरू आहे का? अशी विचारणा करत होते. हेही वाचा - इम्रान खान यांच्या बलात्कारावरील वक्तव्यावरुन घटस्फोटीत पत्नीने सुनावलं, म्हणाली...​ लसीअभावी नागरिकांवर माघारी जाण्याची वेळ

शहरातील अनेत लसीकरण केंद्रांवर नागरिकांनी गर्दी केली होती. अनेकजण नेहमीप्रमाणे केंद्रावर जमा होत होता. बाहेर येऊन त्यांना समजावण्याची वेळ डॉक्टरांवर आली. परिणामी लोक वैतागून परत जात आहेत.

