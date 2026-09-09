पुण्यात २१ वर्षीय शिकाऊ डॉक्टर तरुणीनं उचललं टोकाचं पाऊल, नवव्या मजल्यावरून उडी मारत संपवलं आयुष्य

पुण्यातील कात्रज परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. २१ वर्षीय शिकाऊ डॉक्टर तरुणीचा इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, भारती विद्यापीठ परिसरातील विद्यार्थ्यांमध्येही हळहळ व्यक्त केली जात आहे..माया रेड्डी असं मृत तरुणीचं नाव आहे. माया ही भारती विद्यापीठात एमबीबीएसच्या द्वितीय वर्षात शिक्षण घेत होती. ती मूळची हैदराबादची असल्याची माहिती समोर आली आहे. वैद्यकीय शिक्षणासाठी ती पुण्यात राहत होती. कात्रज परिसरातील एका सोसायटीमध्ये तिचं वास्तव्य होतं..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, आज दुपारी साधारण एक वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. मायाने इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरून खाली उडी घेत आयुष्य संपवलं. खाली पडताच ती गंभीर जखमी झाली. तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं..Sunil Sharma Death : राजकारणात खळबळ! भाजपच्या दिग्गज नेत्याने जीवन संपवलं; नेमकं काय घडलं?.घटनेची माहिती मिळताच भारती विद्यापीठ पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी करून पंचनामा केला असून, प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. या घटनेशी संबंधित परिस्थिती आणि उपलब्ध माहिती पोलिसांकडून तपासली जात आहे..माया रेड्डीच्या मृत्यूमागचं नेमकं कारण काय, याचा शोध आता पोलिसांकडून घेतला जात आहे. तिच्यावर अभ्यासाचा ताण होता का किंवा या घटनेमागे अन्य काही कारण होतं का, याबाबत सध्या कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..सातवीत शिकणाऱ्या १३ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, शाळेच्या वॉशरूममध्ये आढळला मृतदेह.दरम्यान, माया वैद्यकीय शिक्षण घेत असल्याने तिच्या मृत्यूची बातमी समोर आल्यानंतर भारती विद्यापीठ परिसरातील विद्यार्थ्यांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे. अवघ्या २१व्या वर्षी तिचा मृत्यू झाल्याने तिच्या मित्रमैत्रिणींनाही मोठा धक्का बसला आहे. भारती विद्यापीठ पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत असून, तपासातून या घटनेमागील नेमकं कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.