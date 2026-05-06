Pune ACB Trap: दीड लाखांची लाच स्वीकारताना पोलिस हवालदार ताब्यात

पुणे : हैदराबाद न्यायालयाचे अजामीनपात्र वॉरंट न बजावण्यासाठी दीड लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यातील एका हवालदाराला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केली. कारवाईची चाहूल लागताच या हवालदाराने चक्क तक्रारदाराच्या छातीचा चावा घेतला..गणेश शहाजी कसपटे (वय ४०, रा. फुरसुंगी) असे गुन्हा दाखल केलेल्या पोलिस हवालदाराचे नाव आहे. ‘एसीबी’ने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार व्यक्तीच्या कंपनीच्या मालकाविरुद्ध हैदराबाद न्यायालयात धनादेश न वटल्याप्रकरणी खटला सुरू आहे. या प्रकरणात मालकाविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट निघाले होते. अटक टाळण्यासाठी हवालदार कसपटे याने सुरुवातीला अडीच लाखांची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे, यापूर्वी सात मार्च रोजी या पोलिस हवालदाराने याच कामासाठी पाच लाख रुपये स्वीकारले होते..याबाबत तक्रारदाराने पाच मे रोजी ‘एसीबी’कडे धाव घेतली. पडताळणीत कसपटे याने तडजोडीअंती दीड लाख रुपये मागितल्याचे समोर आले. त्यानंतर ‘एसीबी’च्या पथकाने बुधवारी (ता. ६) दुपारी बोट क्लब रस्त्यावरील एका सोसायटीसमोर सापळा रचला. हवालदार कसपटे याने पळून जाण्यासाठी तक्रारदाराच्या छातीचा चावा घेतला. तसेच, पथकातील कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की केली. मात्र, पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. याप्रकरणी कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पुणे परिक्षेत्राचे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अजित पाटील आणि अर्जुन भोसले यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक प्रवीण निंबाळकर आणि त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. पुढील तपास सहायक पोलिस आयुक्त भारती मोरे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.