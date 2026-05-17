Pune : शिवसेना ठाकरे गटाच्या जिल्हाप्रमुखाचा भीषण अपघात, फॉर्च्युनरची रिक्षाला धडक; एकाचा मृत्यू, तिघे जखमी

पुण्यात चांदे-मूलखेड रस्त्यावर भीषण अपघात झाला असून यात एकाचा मृत्यू झाला आहे. फॉर्च्युनर आणि रिक्षाची जोराची धडक झाली. यात रिक्षाचालकाचा मृत्यू तर फॉर्च्युनरमधील तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाच्या जिल्हाध्यक्षाचा समावेश आहे. अपघाताची नोंद पोलिसात झाली असून अधिक तपास केला जात आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, चांदे मूलखेड रस्त्यावर भरधाव फॉर्च्युनरची रिक्षाला जोराची धडक बसली. यात रिक्षाचालक विकास अर्जुन पारखी हे गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेलं पण उपचाराआधीच त्यांचा मृत्यू झाला होता. या अपघातात फॉर्च्युनरमधील तिघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत..१३५च्या स्पीडनं स्विफ्टची ट्रकला मागून धडक, अख्खं कुटुंब संपलं; पाच जणांचा जागीच मृत्यू.शिवसेना ठाकरे गटाचे पुणे जिल्हाप्रमुख प्रकाश भेगडे हे गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झालीय. अपघातानंतर जखमींना जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती समजते..फॉर्च्युनरने दिलेल्या धडकेत रिक्षाचा चुराडा झाला आहे. तर फॉर्च्युनरच्याही पुढच्या भागाचं मोठं नुकसान झालंय. अपघातातील जखमींची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याची माहिती मिळत आहे. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक घटनास्थळी धावले. त्यांनी जखमींना तातडीनं रुग्णालयात हलवलं. अपघात प्रकरणी अभिमन्यू अर्जुन पारखी यांनी फिर्याद दिली असून फॉर्च्युनर चालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.