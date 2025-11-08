Pune : अपघातानंतर डोकं BRT स्टँडच्या लोखंडी ग्रीलमध्ये अडकलं, धक्कादायक VIDEO VIRAL

पिंपरी चिंचवड शहरात वाकडमध्ये एका दुचाकीस्वाराचा विचित्र अपघात झाला. एका बीआरटी बस स्टॉपजवळ तरुणाच्या दुचाकीला अपघात झाल्यानंतर त्याचं डोकं बस स्टँडच्या लोखंडी ग्रीलमध्ये अडकलं होतं. बराचवेळ तरुण तशाच अवस्थेत अडकून पडला होता. पोलीस आणि अग्निशमन दलाने त्याला सुखरुप बाहेर काढलं. यात तरुण जखमी झाल्याची माहिती समजते..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पिंपरी चिंचवड शहरातल्या वाकड इथं दुचाकीस्वाराचा अपघात झाला. दुचाकीवरून तरुण बीआरटी बस स्टँडच्या ग्रीलवर आदळला. या ग्रीलमध्ये तरुणाचं डोकं इतक्या वेगात आदळलं की थेट अडकून बसलं. डोक अडकलेल्या स्थितीत तरुण पडून होता..घटनास्थळी पोलीस दाखल झाल्यानंतर त्याला काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जखमी अवस्थेतील तरुणाची सुटका करण्यासाठी बराच वेळ प्रयत्न सुरू होते. तरुणाची दुचाकी भरधाव वेगात बीआरटी बस स्टँडवर आदळल्यानं हा अपघात झाल्याचं सांगण्यात येत आहे..चाकणकरांवर टीका, पक्षानं धाडली नोटीस; रूपाली ठोंबरे म्हणाल्या, वेळ खूपच कमी.सिंहगड रस्त्यावर तिहेरी अपघातसिंहगड रस्ता येथे राजाराम पूल विठ्ठलवाडी ते वडगाव येथील फन टाईम थिएटर दरम्यान असणाऱ्या उड्डाण पुलावर हा अपघात झाला. सर्व वाहने राजाराम पुलाकडून वडगावच्या दिशेने निघाली होती. मात्र, रिक्षा आणि दोन कार मध्ये सायंकाळी सातच्या सुमारास अपघात झाला. सुदैवाने या अपघातात कोणीही जखमी झाले नाही. परंतु वाहतुकीचा वेग मंदावल्याने पुलावर वाहतूक कोंडी झाली. उड्डाण पुलावर भा. द. खेर चौकाच्या वरील भागात म्हणजे आनंद नगर चौकाच्या वर हा अपघात झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.