Pune Accident : पुण्यातील अपघाताची मालिका काही थांबेना! मध्यरात्री सात ते आठ गाड्यांचा विचित्र अपघात; पाहा VIDEO

Pune Accident News: गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात सातत्याने अपघाताच्या घटना घडत आहेत. दर एकदोन दिवसाआड गाड्याचे अपघात होत आहेत. अशातच मध्यरात्री पुन्हा एकदा विचित्र अपघाताची घटना घडली. यावेळी सात ते आठ गाड्या एकमेकांना धडकल्या आहेत. यात गाड्याांचं मोठं नुकसान झालं आहे. या अपघातानंतरचा व्हिडीओही आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यातील वारजे परिसरात हा विचित्र अपघात झाला आहे. रात्री १२.३० च्या सुमारास ही अपघाताची घटना घडली. वारजे परिसरातील RMD सिंहगड स्प्रिंगडेल शाळेजवळ हा अपघात झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. यावेळी 7-8 वाहनांचा विचित्र अपघात झाला. अपघातग्रस्त वाहनांमध्ये टेम्पो, ट्रक आणि चार चाकी वाहनांचा समावेश आहे..Pune News : नवले पुलावर अपघाताची मालिका थांबेना! पहाटे स्कूलबस कारला धडकली अन्...; Video समोर.सुदैवाने यात अद्याप कोणतीही जिवितहानी झाल्याची माहिती नाही. मात्र वाहनांचे मोठे नुकसान झालं आहे. या अपघातामुळे बराच वेळ वाहतूकदेखील खोळंबली. मात्र, वाहतूक पोलिसांनी तत्काळ याठिकाणी दाखल होत रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केला. वाहतूक पोलिसांनी या अपघाताची नोंद केली असून हा अपघात नेमका कसा झाला? याची माहिती आता पोलीस घेत आहे..