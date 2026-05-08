Pune Government Land: २४० प्रकरणांत शर्तभंग उघड! पुणे जिल्ह्यात सरकारी जमिनींचा गैरवापर, जिल्हाधिकाऱ्यांचा शर्तभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा..

पुणे: जिल्ह्यातील सरकारी (वर्ग दोन) जमिनींच्या गैरवापरावर प्रशासनाने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. २४० प्रकरणांत शर्तभंग झाल्याचे उघडकीस आले असून, त्यापैकी १५ जमिनी प्रशासनाने ताब्यात घेतल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली..मुंढवा प्रकरणानंतर तहसील पातळीवर विशेष पथके स्थापन करून जिओ-टॅगिंगद्वारे जमिनींची तपासणी करण्यात आली. यात भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनींचा व्यावसायिक वापर आणि अनधिकृत बांधकामे असे उल्लंघन आढळले आहे..महिनाभरात कारवाईसर्वाधिक गैरवापर खासगी प्रयोजनासाठी दिलेल्या जमिनींमध्ये झाला आहे. उर्वरित शंभरहून अधिक प्रकरणांवर येत्या महिनाभरात कारवाई करून या जमिनी सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध केल्या जातील, असे डुडी म्हणाले..शासकीय जमिनींचा गैरवापर रोखण्यासाठी मोहीम सुरू केली असून, भविष्यातही अशी कारवाई सुरू राहील. सार्वजनिक हितासाठी जमिनींचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे हा आमचा मुख्य उद्देश आहे.- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी..मुख्य उद्देशाला हरताळराज्य महसूल अधिनियमानुसार भूमिहीन, अल्पभूधारक आणि देवस्थान वतनाच्या जमिनी विशिष्ट अटींवर दिल्या जातात. मात्र, ज्या कारणासाठी जमीन दिली, तो मूळ उद्देश झुगारून त्याचा व्यावसायिक वापर होत असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.