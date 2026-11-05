पुणे

Pune Ahmednagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील कोंडीचा फटका! अरुंद रस्त्यावरून अवजड वाहनांची वर्दळ; सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

School Safety at Risk Due to Heavy Vehicles in Khandale: महामार्गावरील कोंडी टाळण्यासाठी गावातून वाहनांचा मार्ग; खंडाळेकर म्हणतात, मुलांच्या सुरक्षेचे काय?
Pune Ahmednagar Highway Traffic Jam Impacts Khandale Residents as Heavy Vehicles Use Narrow Roads Near the Village School

Pune Ahmednagar Highway Traffic Jam Impacts Khandale Residents as Heavy Vehicles Use Narrow Roads Near the Village School

esakal

नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे: खंडाळे (ता. शिरूर) येथील ग्रामस्थांना पुणे- अहिल्यानगर महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचा फटका गेल्या आठवडाभरापासून बसत आहे. पुणे–अहिल्यानगर महामार्गावर वाहतूक कोंडीला पर्याय म्हणून एमआयडीसीतील अनेक कंपन्यांच्या चारचाकी वाहने, कामगार वाहतूक करणारी वाहने तसेच जड मालवाहू टेम्पो खंडाळे गावातून पिंपरी दुमाला मार्गे रांजणगाव एमआयडीसीकडे जात आहेत.

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