Pune Ahmednagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील कोंडीचा फटका! अरुंद रस्त्यावरून अवजड वाहनांची वर्दळ; सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

तळेगाव ढमढेरे: खंडाळे (ता. शिरूर) येथील ग्रामस्थांना पुणे- अहिल्यानगर महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचा फटका गेल्या आठवडाभरापासून बसत आहे. पुणे–अहिल्यानगर महामार्गावर वाहतूक कोंडीला पर्याय म्हणून एमआयडीसीतील अनेक कंपन्यांच्या चारचाकी वाहने, कामगार वाहतूक करणारी वाहने तसेच जड मालवाहू टेम्पो खंडाळे गावातून पिंपरी दुमाला मार्गे रांजणगाव एमआयडीसीकडे जात आहेत..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...खंडाळे गावातील रस्ता अत्यंत अरुंद, कच्चा व अपुऱ्या सुविधांचा आहे. या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांची वाहतूक होत असल्यामुळे ग्रामस्थांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे गावातील शाळेच्या समोरून अवजड वाहने भरधाव वेगाने जात आहेत. त्यामुळे शाळकरी विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि पादचाऱ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे..खंडाळे ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या :-*खंडाळे ते पिंपरी दुमाला रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करून रस्ता रुंद व मजबूत करावा.*रस्ता दुरुस्त होईपर्यंत या मार्गावरील अवजड वाहनांना बंदी घालावी.*शाळेसमोर गतिरोधक व वेगमर्यादेचे फलक लावावा..Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...*शाळा सुरू होण्याच्या व सुटण्याच्या वेळेत अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करण्यात यावी.*या मार्गावर वाहतूक नियंत्रणासाठी योग्य उपाययोजना करण्यात याव्यात.आमचा कंपन्यांच्या वाहतुकीला विरोध नाही; परंतु गावातील नागरिकांच्या आणि शालेय मुलांच्या जीवाशी खेळून वाहतूक चालू ठेवणे योग्य नाही.प्रशासनाने या गंभीर समस्येची तातडीने दखल घ्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.