Pune Air Pollution : पुण्यात यंदा दिवाळीला मागील वर्षी पेक्षा प्रदूषण कमी, हवेची गुणवत्ता सुधारली; नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा

पाषाण (AQI 108) आणि निगडी (AQI 110) मध्यम श्रेणीत राहून स्थानिक फरक स्पष्ट झाला.हिवाळ्यातील शांत वारे आणि फटाक्यांमुळे AQI वाढतो, पण यंदा तो नियंत्रणात राहिला.C-DAC आणि IITM च्या AEQMS डेटानुसार, दिवाळीपूर्व दिवसांपासून AQI सतत सुधारला — 151 → 135 → 132..पुण्यात दिवाळीला लक्ष्मीपूजनादिवशी हवेची गुणवत्ता मध्यम श्रेणीत राहिली, मागील वर्षी हवेची गुणवत्ता वाईट श्रेणीत होती यंदा मात्र पुणेकरांना .दिवाळीला होणाऱ्या वायू प्रदुषणातून काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २१ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी ७:०० वाजेपर्यंत, पुण्याचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) १३२ होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही लक्षणीय सुधारणा आहे,मागील वर्षी दिवाळीच्या दिवशी AQI २०१ होता, जो 'वाईट' श्रेणीत होता..एकूण हवेच्या गुणवत्तेत उत्साहवर्धक कल दिसून आला तरी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक निरीक्षण केंद्रांनी प्रदूषण पातळी जास्त नोंदवली. भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेने (IITM) चालवलेल्या पिंपरी-चिंचवडमधील भूमकर चौक आणि लोहेगावमधील म्हाडा कॉलनी येथील केंद्रांनी अनुक्रमे २२२ आणि २२७ AQI रीडिंग नोंदवले, दोन्ही 'वाईट' श्रेणीत होते दरम्यान, पाषाण (AQI १०८) आणि निगडी (AQI ११०) सारखी इतर ठिकाणे 'मध्यम' श्रेणीत राहिली, जी शहरातील हवेच्या गुणवत्तेतील स्थानिक फरक दर्शवते. .दिवाळी दरम्यान वायू प्रदूषण हा पर्यावरण तज्ञ आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय आहे. हिवाळ्यातील कमी तापमान, शांत वारा आणि मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडणे यामुळे अनेकदा धुलीकणांत मोठ्या प्रमाणात तीव्र वाढ होते, ज्यामुळे AQI पातळी 'खराब' किंवा 'खूपच वाईट' श्रेणींमध्ये जाते. मागील काही वर्षांत पुण्यात दिवाळीच्या आधीच्या दिवसांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेत सातत्याने घट झाली आहे, मुख्य सणाच्या दिवशी प्रदूषण शिगेला पोहोचले होते..पण या वर्षी यात लक्षणीय बदल झाला आहे. सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कम्प्युटिंग (C-DAC) आणि IITM यांचा संयुक्त उपक्रम - एअर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग अँड डिसिजन सपोर्ट सिस्टम (AEQMS) मधील डेटा दिवाळीच्या आधीच्या दिवसांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेत स्थिर सुधारणा दर्शवितो. १९ ऑक्टोबर रोजी शहराचा एक्यूआय १५१ नोंदवला गेला, जो २० ऑक्टोबर रोजी १३५ पर्यंत सुधारला आणि २१ ऑक्टोबर रोजी (सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत) आणखी घसरून १३२ पर्यंत घसरला. ही हळूहळू घट दर्शवते की प्रदूषणाची पातळी गेल्या सणासुदीच्या हंगामांपेक्षा चांगल्या नियंत्रणात राहिली आहे..FAQs प्र.१: पुण्यात यंदा दिवाळीच्या दिवशी AQI किती होता? 👉 यंदा दिवाळीच्या दिवशी पुण्याचा AQI 132 होता, जो 'मध्यम' श्रेणीत मोडतो.प्र.२: मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाची हवा कशी होती? 👉 मागील वर्षी AQI 201 ('वाईट') होता, तर यंदा 132 ('मध्यम'), म्हणजे लक्षणीय सुधारणा.प्र.३: कोणत्या भागांत सर्वाधिक प्रदूषण नोंदले गेले? 👉 पिंपरी-चिंचवडमधील भूमकर चौक (AQI 222) आणि लोहेगाव म्हाडा कॉलनी (AQI 227) हे सर्वाधिक प्रदूषित भाग ठरले.प्र.४: हवेतील सुधारणा का दिसली? 👉 कमी फटाके, हवामानातील अनुकूलता आणि प्रदूषण नियंत्रण उपायांमुळे AQI कमी राहिला.प्र.५: कोणत्या संस्थांनी प्रदूषण मोजणी केली? 👉 भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था (IITM) आणि C-DAC यांच्या संयुक्त AEQMS प्रणालीने मोजणी केली.प्र.६: पुढील काळात प्रदूषण नियंत्रणासाठी काय करता येईल? 👉 फटाक्यांचा कमी वापर, हरित वाहतूक आणि झाडे लावण्यास प्रोत्साहन देणे हे प्रभावी उपाय आहेत.